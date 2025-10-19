Hay alertas meteorológicas en el Día de la Madre: cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para gran parte del centro y norte del país, con velocidades que pueden alcanzar los 90 km/h. Qué pasará en el AMBA. Por







En el sur de Mendoza también se espera viento Zonda.

En el Día de la Madre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por fuertes vientos para Buenos Aires y otras nueve provincias del centro y norte del país, y también del norte de la Patagonia, que este domingo registrarán ráfagas de hasta 90 km/h.

El fenómeno no será tan intenso en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. En la zona del AMBA, los vientos del sector noreste llegarán a unos 30 km/h como máximo.

Sin embargo, para el sudoeste de Buenos Aires, este de Río Negro, noreste de Chubut, La Pampa, San Luis, oeste de Córdoba, este de Mendoza, sur de Catamarca, este de San Juan y casi toda La Rioja rige una alerta amarilla por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Esta combinación de cielos despejados con aire cálido y seco que entra del norte puede provocar un aumento de las temperaturas en la zona central del país. En Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba y La Rioja, las máximas pueden superar el promedio de octubre y rondar los 32°.

Al mismo tiempo, para el sur de Mendoza está vigente otra alerta amarilla, en este caso por viento zonda, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 19-10-25 SMN Buenos Aires: Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. La Pampa: toda la provincia.

toda la provincia. Córdoba: Cruz del Eje, Minas, Punilla, zona serrana de Colón, zona serrana de Ischilín, zona serrana de Santa María, zona serrana de Totoral, Pocho, San Alberto, San Javier, zona serrana de Calamuchita, Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.

Cruz del Eje, Minas, Punilla, zona serrana de Colón, zona serrana de Ischilín, zona serrana de Santa María, zona serrana de Totoral, Pocho, San Alberto, San Javier, zona serrana de Calamuchita, Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña. San Luis: toda la provincia.

toda la provincia. Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael.

este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y zona baja de San Rafael. Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. La Rioja: Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, zona baja de Coronel Felipe Varela, zona baja de General Lamadrid, zona baja de Vinchina, Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, zona baja de Coronel Felipe Varela, zona baja de General Lamadrid, zona baja de Vinchina, Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. San Juan: zona baja de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

zona baja de Jáchal, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. Río Negro: Adolfo Alsina, Conesa, San Antonio, Valcheta, Avellaneda y Pichi Mahuida.

Adolfo Alsina, Conesa, San Antonio, Valcheta, Avellaneda y Pichi Mahuida. Chubut: costa de Biedma. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento zonda Alerta por viento zonda 19-10-25 SMN Mendoza: zona baja de Malargüe.