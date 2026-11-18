El Presidente destacó su vínculo con la senadora y negó que vaya a ser expulsada de La Libertad Avanza. "Es el deseo del círculo rojo, que es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo", explicó.

El presidente Javier Milei descartó la expulsión de la senadora Patricia Bullrich de La Libertad Avanza (LLA) y la definió como su "socia política" durante una entrevista televisiva concedida este miércoles a la señal A24, donde además atribuyó las versiones de ruptura a sectores opositores.

Consultado sobre la posibilidad de apartar a la legisladora del espacio oficialista, el mandatario rechazó esa versión de plano y destacó su rol parlamentario. "¿Pero cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores. Es mi socia política", respondió Milei a la pregunta de Eduardo Feinmann.

El jefe de Estado también negó que Bullrich pueda abandonar el espacio por su propia voluntad y responsabilizó al establishment por instalar ese escenario. "Yo creo que no, bajo ningún punto de vista. Ese es el deseo del círculo rojo, que es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo", afirmó.

En materia económica, Milei ratificó que el equilibrio fiscal constituye una condición inamovible de su gestión y descartó aplicar medidas de estímulo al consumo con déficit.

"Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal. Si usted me sugiere que haga plan platita, digo, eso es un problema. Tiene un problema en varias dimensiones. Porque si tuviera déficit fiscal tendría que ir a financiarlo, tal como están las condiciones financieras del mundo. Digo, salir a buscar plata nueva no sería lo recomendable. O si están las tasas muy caras", sostuvo.

Milei rechazó las críticas de Domingo Cavallo y defendió su programa económico

El Presidente también respondió a los cuestionamientos del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien había sugerido liberar los controles cambiarios ante los riesgos del esquema actual. "Cavallo no tiene autoridad moral para hablar. ¿Sabe por qué? Porque Cavallo fue el que nacionalizó la deuda de los que se timbearon los dólares con la tablita en el año 1982, les evitó la quiebra pasándole la cuenta a todos los argentinos", arremetió.

"Cavallo fue el que antes de asumir le exigió a Menem que hiciera el plan Bonex. Cavallo es el responsable del corralito. Y además no pega una", añadió.

Asimismo, el mandatario cuestionó las encuestas sobre el deterioro del poder adquisitivo y volvió a rechazar la expresión "no llegar a fin de mes".

"Es una estupidez. Si usted me dice que el problema es que la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones", explicó.