Detuvieron a dos extranjeros sospechados de haber ayudado a fugarse al exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi

Se trata de un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña que integraban un grupo de chat de 17 personas donde el exmiembro de las Brigadas Rojas operaba con otra identidad.

El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

Un ciudadano uruguayo y una salvadoreña fueron detenidos este jueves por colaborar en la fuga del exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo. Ambos cayeron tras una alerta migratoria al confirmarse su vínculo con el prófugo.

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Según la pesquisa judicial, los dos detenidos integraban un grupo de chat compuesto por 17 personas. En esa conversación virtual también participaba el exintegrante de las Brigadas Rojas bajo una identidad falsa para ocultar sus movimientos.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron ocho pendrives, discos rígidos externos, cinco teléfonos celulares y dos notebooks. Además, incautaron ocho documentos de identidad y dinero en efectivo de distintas procedencias.

Los peritos analizarán ahora todo el material electrónico para reconstruir las comunicaciones de la banda. El objetivo central consiste en determinar el rol específico de los arrestados en la logística del escape desde el departamento de la calle Defensa al 600.

Bertulazzi cumplió su arresto domiciliario bajo custodia de la Policía Federal Argentina y vigilancia electrónica del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, el detenido logró abandonar el edificio sin que los agentes advirtieran la maniobra al instante.

Para concretar la huida, el italiano utilizó un arnés y descendió desde el balcón de un quinto piso. Una cámara de seguridad privada registró parte de esa secuencia, por lo que esas imágenes resultan claves para reconstruir su recorrido.

Los efectivos federales descubrieron la ausencia del exterrorista recién durante un cambio de guardia. Tras confirmar la evasión, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y emitieron una orden de captura urgente.

Bertulazzi neutralizó su tobillera electrónica con carne de cerdo y un tensiómetro

Dentro de la vivienda, los investigadores hallaron la tobillera electrónica envuelta en carne de cerdo y rodeada por un tensiómetro. Ese mecanismo casero impidió la detección temprana del sabotaje y otorgó al prófugo minutos decisivos para huir.

Fuentes de la causa revelaron que el italiano ya había intentado quitarse el dispositivo de vigilancia unas dos semanas antes. En aquella ocasión previa, el sistema detectó la irregularidad y activó una alarma inmediata.