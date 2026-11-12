12 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Detuvieron a dos extranjeros sospechados de haber ayudado a fugarse al exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi

Se trata de un ciudadano uruguayo y una mujer salvadoreña que integraban un grupo de chat de 17 personas donde el exmiembro de las Brigadas Rojas operaba con otra identidad.

Por
El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

Un ciudadano uruguayo y una salvadoreña fueron detenidos este jueves por colaborar en la fuga del exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo. Ambos cayeron tras una alerta migratoria al confirmarse su vínculo con el prófugo.

Un lobo marino apareció en la puerta de una vivienda en Necochea. 
Te puede interesar:

"Pensé que era mi perro": el increíble hallazgo de un vecino de Necochea en la puerta de su casa

Según la pesquisa judicial, los dos detenidos integraban un grupo de chat compuesto por 17 personas. En esa conversación virtual también participaba el exintegrante de las Brigadas Rojas bajo una identidad falsa para ocultar sus movimientos.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron ocho pendrives, discos rígidos externos, cinco teléfonos celulares y dos notebooks. Además, incautaron ocho documentos de identidad y dinero en efectivo de distintas procedencias.

Recompensa por brindar datos útiles para poder detener a Leonardo Bertulazzi.

Recompensa por brindar datos útiles para poder detener a Leonardo Bertulazzi.

Los peritos analizarán ahora todo el material electrónico para reconstruir las comunicaciones de la banda. El objetivo central consiste en determinar el rol específico de los arrestados en la logística del escape desde el departamento de la calle Defensa al 600.

Leonardo Bertulazzi escapó por un balcón pese a la custodia federal

Bertulazzi cumplió su arresto domiciliario bajo custodia de la Policía Federal Argentina y vigilancia electrónica del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, el detenido logró abandonar el edificio sin que los agentes advirtieran la maniobra al instante.

Para concretar la huida, el italiano utilizó un arnés y descendió desde el balcón de un quinto piso. Una cámara de seguridad privada registró parte de esa secuencia, por lo que esas imágenes resultan claves para reconstruir su recorrido.

Los efectivos federales descubrieron la ausencia del exterrorista recién durante un cambio de guardia. Tras confirmar la evasión, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y emitieron una orden de captura urgente.

Bertulazzi neutralizó su tobillera electrónica con carne de cerdo y un tensiómetro

Dentro de la vivienda, los investigadores hallaron la tobillera electrónica envuelta en carne de cerdo y rodeada por un tensiómetro. Ese mecanismo casero impidió la detección temprana del sabotaje y otorgó al prófugo minutos decisivos para huir.

Fuentes de la causa revelaron que el italiano ya había intentado quitarse el dispositivo de vigilancia unas dos semanas antes. En aquella ocasión previa, el sistema detectó la irregularidad y activó una alarma inmediata.

Noticias relacionadas

El papa León XIV impulsó el turismo en la Argentina.

El turismo por el papa León XIV en Argentina: cómo impactó el fin de semana largo en las provincias

Mauro Quinteros fue asesinado de un disparo en el pecho cuando intentó impedir un robo en Córdoba.

Mataron a un repartidor en Córdoba por defender a dos adolescentes de un robo

Recién a mitad de la próxima semana el tiempo mejorará.

Interminable: cuándo serán los 4 días consecutivos de lluvias en Buenos Aires

Los gremios paran desde las 21, pero la Ciudad ordena garantizar el 50% del servicio.

Paro de subtes este jueves desde las 21: el Gobierno porteño lanzó una advertencia a los gremios

Elcira Giménez González tenía un pedido de captura internacional por el homicidio de Magalí Yael Levy.

Denunció que era víctima de trata para prostitución y tenía pedido de captura por un homicidio en Recoleta

María era la madre de Walter Hernán Domínguez, quien fue secuestrado y desaparecido el 9 de diciembre de 1977.

Despiden a María Assof de Domínguez, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

Rating Cero

Rosario Ayerdi se llevó la estatullia 

Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro a labor periodística femenina: "Queremos ser la voz de la gente"

Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Latin Grammy 2026: quiénes son los argentinos que ganaron y en qué categorías

Andrés Lerner fue premiado por su labor como columnista económico en C5N.

Andrés Lerner ganó el Martín Fierro como columnista económico: "La economía tiene que funcionar para pymes y jubilados"

Alejandro Moreyra ganó el Martín Fierro como cronista y agradeció con un duro discurso: Vemos más gente rota

Alejandro Moreyra ganó el Martín Fierro como cronista y agradeció con un duro discurso: "Vemos más gente rota"

Wanda Nara, tras el escándalo, denunció a Mauro Icardi por lesiones.

Tras el escándalo con Wanda Nara, revelaron qué habría desatado el enojo de Mauro Icardi con su hija: "Muy encaprichada"

Berenice, la mujer de Hernán rompió el silencio: su palabra

En medio del escándalo con Hernán Coronel de Mala Fama, su mujer rompió el silencio y contó lo qué pasó durante la grabación

últimas noticias

Rosario Ayerdi se llevó la estatullia 

Rosario Ayerdi ganó el Martín Fierro a labor periodística femenina: "Queremos ser la voz de la gente"

Hace 11 minutos
Entre los primeros ganadores argentinos se encuentran Milo J, CA7RIEL & Paco Amoroso y el Quinteto Astor Piazzolla, quienes consiguieron destacarse durante la Premiere, la ceremonia previa a la gala principal en la que se entregan buena parte de los galardones.

Latin Grammy 2026: quiénes son los argentinos que ganaron y en qué categorías

Hace 14 minutos
El terrorista de 74 años había sido detenido en agosto de 2024.

Detuvieron a dos extranjeros sospechados de haber ayudado a fugarse al exterrorista italiano Leonardo Bertulazzi

Hace 22 minutos
Andrés Lerner fue premiado por su labor como columnista económico en C5N.

Andrés Lerner ganó el Martín Fierro como columnista económico: "La economía tiene que funcionar para pymes y jubilados"

Hace 39 minutos
Alejandro Moreyra ganó el Martín Fierro como cronista y agradeció con un duro discurso: Vemos más gente rota

Alejandro Moreyra ganó el Martín Fierro como cronista y agradeció con un duro discurso: "Vemos más gente rota"

Hace 53 minutos