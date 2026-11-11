11 de noviembre de 2026 Inicio
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Así se escapó el peligroso terrorista italiano Leonardo Bertulazzi en San Telmo

El fugitivo de 74 años era exintegrante de las Brigadas Rojas y esperaba su extradición a Italia. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en el que saltó de un quinto piso, cayó sobre la vereda y escapó.

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El hombre de 74 años dejó su tobillera electrónica dentro de su domicilio. 

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El prófugo, sobre quien pesaba un pedido de extradición a su país natal, aparentemente utilizó arnés para descolgarse desde el balcón de su departamento hasta un terreno baldío lindero. El escape recién fue advertido por los efectivos de la Policía Federal Argentina durante el cambio de guardia.

Las primeras imágenes que se conocieron pertenecen a una cámara de seguridad privada desde una propiedad ubicada en la calle Bolívar, donde se puede ver claramente parte de su fuga.

Recompensa por brindar datos útiles para poder detener a Leonardo Bertulazzi.

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En el video se nota que cuando Bertulazzi cae mal sobre el cemento y necesita de unos segundos para poder recuperarse y escaparse caminando, pasándo inadvertido por los efectivos de seguridad.

Ante este situación de película, el Gobierno emitió un pedido de captura por 20 millones de pesos para quien o quienes aporten información útil para poder detenerlo nuevamente. También compartieron unos datos sobre su ciudadanía italia y su DNI 94.005.789.

Para evadir los controles oficiales, Bertulazzi diseñó un dispositivo casero con el que alteró las mediciones de la tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Este mecanismo simuló la temperatura corporal, los latidos y los registros de humedad para evitar que saltara la alarma del sistema. Al notar la falta de movimiento, los agentes ingresaron a la vivienda y hallaron el rastreador modificado.

Quién es el peligroso terrorista italiano Leonardo Bertulazzi

La fuga se produjo en momentos en que las autoridades argentinas se encontraban preparando su entrega a la Justicia de Italia. Bertulazzi fue condenado en su país a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del industrial Pietro Costa en 1977 y por su pertenencia a la organización armada de extrema izquierda. El trámite de extradición había sido avalado por la Corte Suprema de Justicia tras la revocación de su condición de refugiado político por parte del Gobierno nacional.

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó de su departamento en CABA, donde cumplía arresto domiciliario con pulsera electrónica y consigna policial.

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El historial de Bertulazzi en Argentina se remonta a su ingreso en 2002, tras permanecer 44 años prófugo en Latinoamérica. Durante la década de 1970, integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas y estuvo vinculado a la logística del secuestro del exprimer ministro italiano Aldo Moro. Tras ser detenido en Buenos Aires en 2002, quedó en libertad debido a que la legislación local no contemplaba por entonces la extradición de condenados en ausencia, tras lo cual obtuvo el estatus de refugiado en 2004, beneficio que mantuvo hasta 2024.

Tras confirmarse la evasión, la jueza federal María Servini ordenó la captura inmediata del prófugo. En este momento, la Policía Federal Argentina mantiene desplegado un operativo de búsqueda intensivo, centrado en el análisis de las cámaras de seguridad de San Telmo y sus alrededores para rastrear el recorrido del prófugo.

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