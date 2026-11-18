Patricia Bullrich, en medio de la tensión con el Gobierno: "Hoy firmé suspender las PASO" La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado acompañó la iniciativa que forma parte de la reforma electoral, que este miércoles obtuvo dictamen y ahora pasará al recinto. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich habló con C5N. Patricia Bullrich habló con C5N.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que respaldó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a 2027, que forma parte del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno y que este miércoles obtuvo dictamen en la Cámara alta.

En diálogo con la periodista Daniela Gian en un móvil de C5N en el Congreso, Bullrich apoyó la disposición para interrumpir las PASO a la espera de firma del dictamen en el Senado: "Es importante Ficha Limpia y que tengamos un dictamen en el que se respete el sistema electoral de un ciudadano en voto. Se suspenden las PASO. Algunas veces se usaron y otras no. Yo no quería que se queden las PASO y por eso voté para eso. Hoy firmé suspenderlas".

El Congreso ya había aprobado la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias por única vez en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza. X @PatoBullrich Los dichos de Bullrich ocurrieron mientras mantiene su cortocircuito con el presidente Javier Milei debido a las diferencias con sus decisiones y el esquema de conducción. La tensión escaló por el manejo de la bancada, los acuerdos políticos y la relación con los gobernadores de cara al proyecto que suspendería o eliminaría las elecciones PASO de 2027.

Un episodio que profundizó la disputa fue el enfrentamiento entre la exministra de Seguridad y la senadora karinista Nadia Márquez, quien cuestionó su conducción por considerarla demasiado cerrada.