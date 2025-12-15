Detuvieron al hijo de Rob Reine y Michele Singer: es el principal sospechoso por la muerte de sus padres Nick, de 32 años, enfrenta un cargo por el asesinato de la pareja y se fijó una fianza de u$s4 millones. Según los principales datos, los cineastas fueron degollados. + Seguir en







Nick Reine, de 32 años, era conocido por tener problemas mentales y adicción a las drogas.

Por la muerte de la pareja Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, el hijo del medio de ambos, Nick, fue detenido, siendo el principal sospechoso por crimen de los cineastas, quienes fueron encontrados en su casa de Los Ángeles.

Según informaron los medios estadounidenses, el hijo mediano de la pareja, fue demorado en un principio para ser indagado, pero ahora se confirmó que quedó detenido por el homicidio. El hombre de 32 años se encuentra bajo custodia en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles desde la mañana de este lunes. Además, se le fijó una fianza de cuatro millones de dólares.

Según los primeros indicios filtrados por la prensa, las víctimas habrían sufrido heridas por arma blanca. Posteriormente, se detalló que fueron degollados tras una discusión que se tornó violenta, pero no se sabe qué fue el detonante. La hija Romy fue quien los encontró, llamó a la Policía y aseguró que dicha persona “debería ser sospechoso” porque es “peligroso”.

Rob Reine. familia Rob Reiner y Michele Singer tuvieron tres hijos durante su matrimonio: Jake, Nick y Romy. Quiénes eran Rob Reiner y Michele Singer Rob Reiner fue un director, productor y actor con una trayectoria de más de cinco décadas en la industria del entretenimiento estadounidense. Nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, y creció en un entorno ligado al espectáculo, ya que fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Reiner siguió sus pasos apareciendo en películas como Sintonía de amor y El lobo de Wall Street, entre otros. En televisión, también apareció como él mismo en El show de Larry Sanders, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y Los magos de Waverly Place. También participó en New Girl, Hollywood, The Good Fight y, más recientemente, The Bear.

Por su parte, Michele Singer fue una productora, actriz y fotógrafa destacada, y colaboró con Reiner en muchos de sus proyectos más famosos. Comenzó su carrera como fotógrafa, trabajando en los videojuegos MysteryDisc y en el thriller Misery", dirigido por su esposo. También actuó, protagonizando la película navideña de Nora Ephron Mixed Nuts, y produjo varias películas de Reiner, incluyendo Shock and Awe y Spinal Tap II: The End Continues, que se estrenó este año. Además, fue nominada a un Emmy por el documental Albert Brooks: Defending My Life, que produjo y que fue dirigido por su esposo. También produjo God & Country, un documental sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos.