Quién es Sajid Akram, el tirador de la masacre de Bondi Beach abatido por la Policía

Sajid, frutero de 50 años, vivía junto a su familia en Bonnyrigg, un suburbio del sudoeste de Sídney, a unos 36 kilómetros del centro. En la previa de la matanza, él y su hijo dijeron en su casa que irían a un viaje de pesca a Jervis Bay, en la costa sur del estado.
Sin embargo, habían alquilado una vivienda por Airbnb en Campsie, otro suburbio de la mayor ciudad australiana. La madre de Naveed, Verena, contó al Sydney Morning Herald: "Mi hijo me llamó y me dijo: 'Mamá, acabo de ir a nadar. Fui a bucear. Vamos a comer ahora, y luego nos quedaremos en casa porque hace mucho calor'".
Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a Sajid y Naveed caminando por Campsie alrededor de las 17:15 antes de dirigirse en auto hasta Bondi Beach, donde comenzó el tiroteo a las 18:47.
Sajid había llegado a Australia en 1998 proveniente de Pakistán con una visa de estudiante, y su hijo nació en el país oceánico en 2001.
La cadena estatal ABC reveló que la Agencia de Inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a Naveed por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.
Tanto él como su padre, Sajid, habrían jurado lealtad al EI, y se encontró una bandera del grupo en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo. La línea de investigación sobre este vínculo se profundizó ya que ambos realizaron un viaje a Filipinas, donde podrían haber entrado en contacto con células terroristas.
Heroico: así un civil derribó y desarmó a Sajid Akram durante la masacre en Bondi Beach
En medio del dolor por el brutal atentado ocurrido en Australia, donde dos hombres dispararon contra una multitud que celebraba el inicio de Janucá en Bondi Beach, Sídney, hubo espacio para un acto luminoso: un hombre derribó heroicamente a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que siguiera con su atentado.
Un testigo que filmaba lo que ocurría advirtió que Ahmed el Ahmad, de 43 años, dueño de una frutería en los suburbios y padre de dos hijos, se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde se encontraba uno de los atacantes. Se arrimó lentamente por detrás y, tras tacklearlo, le quitó su arma.
A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.
"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó su primo, Mustafá, a 7News. "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien", agregó.
Tras un forcejeo que duró unos cinco segundos, Ahmed logró apoderarse del rifle y el tirador cayó hacia atrás. Luego apuntó con el arma al tirador, quien regresó caminando hacia el puente mirando por encima del hombro.
El inesperado héroe resultó herido en la pierna, presuntamente con una hemorragia, y debe ser operado.
Así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia
En uno de los videos viralizados en las redes sociales se observa la respuesta del personal policial a los ataques, por la que uno de los agresores fue abatido, mientras que el otro atacante fue hospitalizado en grave estado.