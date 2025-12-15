15 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es Sajid Akram, el tirador de la masacre de Bondi Beach abatido por la Policía

Comerciante, de 50 años, el hombre atacó a una multitud en una celebración judía en Sídney este domingo. Tras ser desarmado y derribado por un civil, fue ultimado por las autoridades.

Por
Sajid y Naveed Akram atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach.

Sajid y Naveed Akram atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach.

Captura
Naveed Akram, de 24 años, es uno de los tiradores de la masacre de Bondi Beach de este domingo.
Te puede interesar:

Se conocieron nuevos detalles de Naveed Akram, el tirador de Bondi Beach: habría jurado lealtad a Estado Islámico

Sajid, frutero de 50 años, vivía junto a su familia en Bonnyrigg, un suburbio del sudoeste de Sídney, a unos 36 kilómetros del centro. En la previa de la matanza, él y su hijo dijeron en su casa que irían a un viaje de pesca a Jervis Bay, en la costa sur del estado.

Sin embargo, habían alquilado una vivienda por Airbnb en Campsie, otro suburbio de la mayor ciudad australiana. La madre de Naveed, Verena, contó al Sydney Morning Herald: "Mi hijo me llamó y me dijo: 'Mamá, acabo de ir a nadar. Fui a bucear. Vamos a comer ahora, y luego nos quedaremos en casa porque hace mucho calor'".

Australia ataque fiesta judía
Sajid Akram y su hijo Naveed atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach este domingo.

Sajid Akram y su hijo Naveed atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach este domingo.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a Sajid y Naveed caminando por Campsie alrededor de las 17:15 antes de dirigirse en auto hasta Bondi Beach, donde comenzó el tiroteo a las 18:47.

Sajid había llegado a Australia en 1998 proveniente de Pakistán con una visa de estudiante, y su hijo nació en el país oceánico en 2001.

La cadena estatal ABC reveló que la Agencia de Inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a Naveed por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.

Tanto él como su padre, Sajid, habrían jurado lealtad al EI, y se encontró una bandera del grupo en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo. La línea de investigación sobre este vínculo se profundizó ya que ambos realizaron un viaje a Filipinas, donde podrían haber entrado en contacto con células terroristas.

Heroico: así un civil derribó y desarmó a Sajid Akram durante la masacre en Bondi Beach

En medio del dolor por el brutal atentado ocurrido en Australia, donde dos hombres dispararon contra una multitud que celebraba el inicio de Janucá en Bondi Beach, Sídney, hubo espacio para un acto luminoso: un hombre derribó heroicamente a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que siguiera con su atentado.

Un testigo que filmaba lo que ocurría advirtió que Ahmed el Ahmad, de 43 años, dueño de una frutería en los suburbios y padre de dos hijos, se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde se encontraba uno de los atacantes. Se arrimó lentamente por detrás y, tras tacklearlo, le quitó su arma.

Embed

"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó su primo, Mustafá, a 7News. "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien", agregó.

Tras un forcejeo que duró unos cinco segundos, Ahmed logró apoderarse del rifle y el tirador cayó hacia atrás. Luego apuntó con el arma al tirador, quien regresó caminando hacia el puente mirando por encima del hombro.

El inesperado héroe resultó herido en la pierna, presuntamente con una hemorragia, y debe ser operado.

Ahmed el Ahmed Chris Minns Australia sidney bondi beach tirador masacre 14 diciembre 2025
Chris Minn, primer ministro de Nueva Gales del Sur, visitó a Ahmed el Ahmed en el hospital.

Chris Minn, primer ministro de Nueva Gales del Sur, visitó a Ahmed el Ahmed en el hospital.

Así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

En uno de los videos viralizados en las redes sociales se observa la respuesta del personal policial a los ataques, por la que uno de los agresores fue abatido, mientras que el otro atacante fue hospitalizado en grave estado.

Embed
View this post on Instagram

Noticias relacionadas

Los tiradores eran padre e hijo y habrían jurado lealtad a Estado Islámico.

Los servicios de inteligencia de Australia habían investigado a uno de los autores del atentado en Bondi Beach

El actual presidente chileno Gabriel Boric invitó al mandatario electo José Antonio Kast a resolver las diferencias políticas por el camino del diálogo pacífico.

Boric llamó por teléfono a Kast y lo invitó a reunirse este lunes en La Moneda

El piloto de la aerolínea JetBlue responsabilizó por el incidente al avión de la fuerza aérea estadounidense.

Un piloto comercial que pasó cerca de Venezuela casi se estrella en el aire con un avión militar de Estados Unidos

Los heridos son jóvenes de entre 16 y 17 años, además de una persona de 27 años.

Tragedia en Colombia: un micro que llevaba a estudiantes egresados cayó por un precipicio y hay al menos 17 muertos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump repudió el atentado contra una fiesta judía en Australia: "Fue puramente antisemita"

José Antonio Kast.

Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que cerró el ciclo de la izquierda en Chile

Rating Cero

A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Un thriller erótico en Netflix. 
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

La serie explora la psiquis humana y el desarrollo de la psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por comportamientos antisociales, falta de empatía y remordimiento.
play

Cuál es la trama de Estado de Fuga 1986, la serie que te deja sin palabras y está en Netflix

Mientras tanto, el UCM va preparando el terreno para lo que viene después. Porque no olvidemos que Vengadores: Secret Wars llegará en diciembre de 2027. Vengadores: Doomsday no es el final, es la antesala del terremoto.

Cómo serán los 4 trailers que lanzará Marvel para Avengers Doomsday y qué particularidad tienen

La naturaleza cítrica y limpia de este perfume lo hace versátil para distintas ocasiones.

Este es el perfume favorito de Leonardo Di Caprio: cuánto sale en Argentina

 Por el momento, la actriz no compartió publicaciones en redes sociales sobre el recital ni sobre la persona que la acompañó.

Nueva relación: Laurita Fernández mostró a su pareja y sacudió las redes

últimas noticias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Hace 24 minutos
A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Hace 32 minutos
play
Un thriller erótico en Netflix. 

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Hace 34 minutos
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

Hace 35 minutos
¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?. 

Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Hace 36 minutos