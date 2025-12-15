Quién es Sajid Akram, el tirador de la masacre de Bondi Beach abatido por la Policía

Comerciante, de 50 años, el hombre atacó a una multitud en una celebración judía en Sídney este domingo. Tras ser desarmado y derribado por un civil, fue ultimado por las autoridades.

Mientras continúa la conmoción por la brutal masacre ocurrida este domingo en Bondi Beach , en Sídney , Australia , donde 16 personas que participaban de una celebración judía fueron asesinadas, se conocieron más datos sobre Sajid Akram , el mayor de los tiradores, quien fue abatido por la Policía de Nueva Gales del Sur. Su hijo, Naveed , fue detenido tras ser herido y está internado en grave estado.

Se conocieron nuevos detalles de Naveed Akram, el tirador de Bondi Beach: habría jurado lealtad a Estado Islámico

Sajid, frutero de 50 años, vivía junto a su familia en Bonnyrigg, un suburbio del sudoeste de Sídney , a unos 36 kilómetros del centro. En la previa de la matanza, él y su hijo dijeron en su casa que irían a un viaje de pesca a Jervis Bay, en la costa sur del estado.

Sin embargo, habían alquilado una vivienda por Airbnb en Campsie , otro suburbio de la mayor ciudad australiana. La madre de Naveed, Verena, contó al Sydney Morning Herald: "Mi hijo me llamó y me dijo: 'Mamá, acabo de ir a nadar. Fui a bucear. Vamos a comer ahora, y luego nos quedaremos en casa porque hace mucho calor'".

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a Sajid y Naveed caminando por Campsie alrededor de las 17:15 antes de dirigirse en auto hasta Bondi Beach, donde comenzó el tiroteo a las 18:47.

Sajid Akram y su hijo Naveed atacaron a tiros a una multitud en Bondi Beach este domingo.

Sajid había llegado a Australia en 1998 proveniente de Pakistán con una visa de estudiante, y su hijo nació en el país oceánico en 2001.

La cadena estatal ABC reveló que la Agencia de Inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a Naveed por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney.

Tanto él como su padre, Sajid, habrían jurado lealtad al EI, y se encontró una bandera del grupo en su vehículo en Bondi Beach después del tiroteo. La línea de investigación sobre este vínculo se profundizó ya que ambos realizaron un viaje a Filipinas, donde podrían haber entrado en contacto con células terroristas.

Heroico: así un civil derribó y desarmó a Sajid Akram durante la masacre en Bondi Beach

En medio del dolor por el brutal atentado ocurrido en Australia, donde dos hombres dispararon contra una multitud que celebraba el inicio de Janucá en Bondi Beach, Sídney, hubo espacio para un acto luminoso: un hombre derribó heroicamente a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que siguiera con su atentado.

Un testigo que filmaba lo que ocurría advirtió que Ahmed el Ahmad, de 43 años, dueño de una frutería en los suburbios y padre de dos hijos, se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde se encontraba uno de los atacantes. Se arrimó lentamente por detrás y, tras tacklearlo, le quitó su arma.

Embed A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó su primo, Mustafá, a 7News. "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien", agregó.

Tras un forcejeo que duró unos cinco segundos, Ahmed logró apoderarse del rifle y el tirador cayó hacia atrás. Luego apuntó con el arma al tirador, quien regresó caminando hacia el puente mirando por encima del hombro.

El inesperado héroe resultó herido en la pierna, presuntamente con una hemorragia, y debe ser operado.

Ahmed el Ahmed Chris Minns Australia sidney bondi beach tirador masacre 14 diciembre 2025 Chris Minn, primer ministro de Nueva Gales del Sur, visitó a Ahmed el Ahmed en el hospital. Reuters

Así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

En uno de los videos viralizados en las redes sociales se observa la respuesta del personal policial a los ataques, por la que uno de los agresores fue abatido, mientras que el otro atacante fue hospitalizado en grave estado.