Romance confirmado: la primera foto de Adrián Suar con Rocío Robles

Lo que era un secreto a voces finalmente ya es una realidad. El productor y empresario está de vacaciones en Europa junto a la modelo.

El mundo del espectáculo argentino volvió a sacudirse con una confirmación esperada: Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles luego de compartir una imagen junto a la modelo y periodista deportiva en su cuenta oficial de Instagram. La postal, que rápidamente se viralizó, terminó de confirmar los rumores que circulaban desde hacía meses.

La foto muestra a la pareja de espalda observando la belleza del Coliseo, en Roma. El actor y productor decidió acompañar la foto recurriendo a su clásico humor y escribió una pregunta retórica sobre la construcción de la estructura histórica: "¿Cuándo termina la construcción?

Suar, uno de los nombres más influyentes de la televisión argentina, siempre había mantenido un perfil bajo respecto a su vida sentimental. "El día que esté de novio lo voy a decir”, respondió en varias ocasiones al ser consultado por su vínculo con la modelo. Sí admitió que se conocían, pero no quiso ponerle título al vínculo.

Por su parte, Rocío Robles también se expresó sobre la relación, aunque evitando encasillarla en definiciones estrictas. En diversas entrevistas sostuvo que “no estoy de novia, no estoy de novia, aclaremos”, aunque reconoció que están “pasando un buen momento” y que disfrutan de la compañía mutua. “Nos divertimos mucho”, dijo, insistiendo en evitar poner etiquetas.

Robles, de 32 años, compartió además cuáles son sus prioridades y límites personales: “Yo tengo bien en claro que no es un deseo mío ser mamá… cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así”. Sin embargo, también dejó en claro que la idea de casarse no le resulta ajena: “Casamiento sí. Todo lo que sea festejar… encantadísima. Pero tampoco vamos a apurar las cosas”.

El origen de la relación, según trascendió, se dio a partir a una invitación de Suar a Robles para ver una obra de teatro y una cena posterior, tras la cual intercambiaron teléfonos y comenzaron a verse mucho más seguido. Aunque ambos prefirieron mantener la intimidad y evitar exposiciones excesivas, una cena en Palermo fue lo que los terminó deschavando finalmente.

Suar y Robles se conocen hace muchos años. Rocío fue bailarina durante varias temporadas de ShowMatch, programa que produjo el mandamás de El Trece en su momento de mayor rating. Parece que esta historia pinta para tener un capítulo más.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

