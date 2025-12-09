9 de diciembre de 2025 Inicio
Horror en Salta: hallaron muerta a una mujer e investigan si fue asesinada

Tenía 32 años y las autoridades sospechan que fue ahorcada. El cuerpo fue trasladado para realizar una autopsia y la fiscal María Luján Sodero Calvet ordenó que se perite el lugar en el que fue encontrado.

El hecho se produjo en Salta.

El hecho se produjo en Salta.

Una mujer fue hallada muerta cerca de la ruta 21, en la localidad salteña de San Agustín, y las autoridades ordenaron que se perite el lugar y se realice una autopsia al cuerpo, en el marco de la investigación para establecer si fue asesinada.

Huanguelén fue la localidad donde ocurrió el estremecedor crimen.
Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ordenó que integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales analicen y periten la zona del hecho, que se produjo en las proximidades del barrio Santa María Nogales. Además, el cuerpo fue trasladado hacia el Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar una autopsia.

Policía Salta
Por el hecho intervinieron las autoridades de Salta.

Por el hecho intervinieron las autoridades de Salta.

En tal sentido, el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que se trata de una mujer de 32 años y marcó que Sodero Calvet no descartó ninguna hipótesis sobre su deceso. También expresó que se establecerán precisiones del suceso a través de los avances de la investigación.

En tanto, según consignó el diario El Tribuno, se sospecha que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento, aunque se espera el informe de la autopsia.

Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo

Un hombre atacó a su pareja, a su hija pequeña y a su suegra, y luego escapó. El agresor, identificado como Agustín Ramos, continúa prófugo y es intensamente buscado por la policía. El violento hecho ocurrió en la vivienda donde convivía la pareja, en San Francisco Solano. Según relató Mónica, la madre de la víctima y también agredida, el episodio comenzó cuando ella ingresó a la habitación y encontró a Ramos ahorcando con una mano a su hija Kiara, mientras que con la otra la apuñalaba “por todos lados”.

Cuando entré la estaba ahorcando. Me tiré encima de él gritando y ahí la soltó”, contó la mujer a Mariela López Brown por C5N. En ese momento, el agresor se dio vuelta y le aplicó un golpe en el rostro que le provocó tres fisuras en la mandíbula y varias lesiones en el cuerpo.

Tras la intervención del esposo de Mónica, quien forcejeó con Ramos para separarlo de las víctimas, el atacante logró escapar de la vivienda. La familia llamó de inmediato al 911, y tanto la joven como su hija fueron trasladadas de urgencia al Hospital Oñativia, donde reciben asistencia médica y contención del dispositivo especializado en violencia de género.

La niña sufrió un profundo corte en la cara, mientras que Kiara presenta varias heridas provocadas por el ataque con un arma blanca. “Pensé que se moría”, dijo con miedo la mujer.

A pesar del dolor, Mónica aseguró que el golpe que recibió fue lo que interrumpió la agresión contra su hija: “Siento que este golpe fue el que la soltó. Yo solo quería saber si mi hija estaba cortada, si podía morirse”, relató entre lágrimas.

La mujer explicó que si bien en la casa nunca habían presenciado episodios de violencia física, en los últimos días notó a Ramos “raro” y fuera de sí. Su hija le confesó luego que el hombre estaba drogado al momento del ataque. “No lo justifico. Nadie tiene el poder de quitar la vida”, afirmó.

Mientras se recupera y aguarda una cirugía por las lesiones en su mandíbula, Mónica hizo un pedido urgente a los vecinos de la zona “Si alguien lo ve, por favor que llame a la policía. Que no se expongan, solo avisen. Este hombre está en la calle".

Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Piden juzgar por violencia de género al exnovio de una de las cantantes de Bandana

Piden juzgar por violencia de género al exnovio de Lourdes Fernández

Un hombre fue robado por una viuda negra.

Viajó desde Bariloche a Concordia a conocer a una mujer: terminó drogado y robado

Necochea: desesperada búsqueda de un adolescente que intentó cruzar el río Quequén nadando y desapareció

Triple intento de femicidio en Solano: atacó a su pareja, a su beba, a su suegra, escapó y está prófugo

Las cámaras ocultas estaban conectadas a un cableado oculto en el techo.

Alquilaba el departamento a jóvenes estudiantes y las grababa las 24 horas: la trama oculta más perversa

La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.
¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4), Magnolia Vicuña Suárez (7), Benicio Vicuña Ardohain (10), Bautista Vicuña Ardohain (17) y Beltrán Vicuña Ardohain (12).
En medio de la tensión con la China Suárez, Vicuña reveló con quién pasarán las fiestas sus hijos

Gimena Accardi.
Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

El último partido del lateral izquierdo fue en la derrota en 16vos de final de Copa Argentina.

Fin de una era en Boca: la despedida de una de sus figuras después de casi diez años

Hace 29 minutos
La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.

¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Hace 49 minutos
Huanguelén fue la localidad donde ocurrió el estremecedor crimen.

Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

Hace 50 minutos
Edinson Cavani juega en Boca desde mediados de 2023.

¿Se va de Boca? Un club afirmó que quiere contratar a Edinson Cavani

Hace 52 minutos
La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

Hace 53 minutos