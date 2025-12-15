El polémico gesto de Anacleta Chicle contra Momi Giardina durante los Martín Fierro de Streaming

La bailarina había recibido la terna como Mejor figura humorística femenina, en la que también estaba ternada la humorista de Blender. La integrante de Luzu reconoció que luego habló con su colega, ¿qué se dijeron?

Por primera vez se entregaron los Martín Fierro de Streaming, y entre emociones y felicidad, hubo un polémico gesto de una humorista que terminó siendo viral en las redes sociale s luego que Romina “Momi” Giardina ganara una terna en la que ambas estaban nominadas.

Se trata de Anacleta Chicle , personaje de Blender, perdió en la premiación de Mejor figura humorística femenina contra la integrante de Luzu y cuando la enfocaron, en medio de los festejos de la ganadora, hizo un desafortunado gesto sexual.

Si bien cuando se mencionó el nombre de Momi, Sofía Gatica, su nombre verdadero, aplaudió la situación asentando con la cabeza , luego cuando se la nota que mira a la cámara e hizo la acción de una simulación de sexo oral.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que, a la salida de los premios, el cronista de Puro Show le mostró a Momi la secuencia. Enojada y con angustia, aseguró: “Me parece de muy mal gusto. Soy una persona que labura hace muchísimos años y eso que hizo, no es humor”.

Este lunes, Momi Giardina hizo su propio descargo en Nadie dice Nada (LuzuTV), pidiendo disculpas por su reacción y aclaró que habló con Sofía Gatica, más conocida como Anacleta Chicle, para aclarar la situación.

“La verdad que yo vi eso, me enojé, me puse mal y si ella hace humor con eso es lógico que lo pierda… entre mujeres, y hacer cosas para hacer sentir mal, no me parece”, reconoció en vivo.

Posteriormente, la bailarina explicó que la propia humorista de Blender le envió un mensaje para pedirle disculpas: “Me mandó disculpas y también me dijo que no fue hacia mí, que fue un chiste, que es así de border, que cuando ganó Angelita se levantó y se fue. Hizo una humorada ácida. Te pido disculpas, Anacleta; por ahí yo me enojé en el momento, fue un acto de impulso”.

Quién es Anacleta Chicle

Sofía Guadalupe Gatica, conocida en redes como Anacleta Chicle, es creadora de contenido, guionista y comediante, nacida en la localidad bonaerense de San Miguel, y tiene 25 años.

Comenzó a hacerse conocida en redes con un video que publicó a principios de octubre de 2022 sobre la reacción de famosos occidentales ante las protestas de las mujeres en Irán.

Actualmente forma parte del elenco de Escucho ofertas del canal de stream Blender, junto a Guillermo Aquino, Juanita Groisman, Dario Gannio, Navaja Crimen, Damián Kuc y Noe Barral Grigera.