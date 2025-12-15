IR A
IR A

El polémico gesto de Anacleta Chicle contra Momi Giardina durante los Martín Fierro de Streaming

La bailarina había recibido la terna como Mejor figura humorística femenina, en la que también estaba ternada la humorista de Blender. La integrante de Luzu reconoció que luego habló con su colega, ¿qué se dijeron?

El polémico gesto de Anacleta Chicle contra Momi Giardina durante los Martín Fierro de Streaming

Por primera vez se entregaron los Martín Fierro de Streaming, y entre emociones y felicidad, hubo un polémico gesto de una humorista que terminó siendo viral en las redes sociales luego que Romina “Momi” Giardina ganara una terna en la que ambas estaban nominadas.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de streaming.
Te puede interesar:

Martín Fierro de Streaming: uno por uno, los ganadores de cada terna

Se trata de Anacleta Chicle, personaje de Blender, perdió en la premiación de Mejor figura humorística femenina contra la integrante de Luzu y cuando la enfocaron, en medio de los festejos de la ganadora, hizo un desafortunado gesto sexual.

Si bien cuando se mencionó el nombre de Momi, Sofía Gatica, su nombre verdadero, aplaudió la situación asentando con la cabeza, luego cuando se la nota que mira a la cámara e hizo la acción de una simulación de sexo oral.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, ya que, a la salida de los premios, el cronista de Puro Show le mostró a Momi la secuencia. Enojada y con angustia, aseguró: “Me parece de muy mal gusto. Soy una persona que labura hace muchísimos años y eso que hizo, no es humor”.

Embed

El cruce de Momi Giardina y Anacleta Chicle por lo sucedido en los Martín Fierro Streaming

Este lunes, Momi Giardina hizo su propio descargo en Nadie dice Nada (LuzuTV), pidiendo disculpas por su reacción y aclaró que habló con Sofía Gatica, más conocida como Anacleta Chicle, para aclarar la situación.

La verdad que yo vi eso, me enojé, me puse mal y si ella hace humor con eso es lógico que lo pierda… entre mujeres, y hacer cosas para hacer sentir mal, no me parece”, reconoció en vivo.

Posteriormente, la bailarina explicó que la propia humorista de Blender le envió un mensaje para pedirle disculpas: “Me mandó disculpas y también me dijo que no fue hacia mí, que fue un chiste, que es así de border, que cuando ganó Angelita se levantó y se fue. Hizo una humorada ácida. Te pido disculpas, Anacleta; por ahí yo me enojé en el momento, fue un acto de impulso”.

Quién es Anacleta Chicle

Sofía Guadalupe Gatica, conocida en redes como Anacleta Chicle, es creadora de contenido, guionista y comediante, nacida en la localidad bonaerense de San Miguel, y tiene 25 años.

Comenzó a hacerse conocida en redes con un video que publicó a principios de octubre de 2022 sobre la reacción de famosos occidentales ante las protestas de las mujeres en Irán.

Actualmente forma parte del elenco de Escucho ofertas del canal de stream Blender, junto a Guillermo Aquino, Juanita Groisman, Dario Gannio, Navaja Crimen, Damián Kuc y Noe Barral Grigera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Ventura, presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, apareció vestido de Dumbledore, el mítico personaje de Harry Potter.

Dedicatorias picantes, despechos y un disfraz de Dumbledore: los mejores momentos del Martin Fierro de streaming

El rumor impactó de lleno en la relación que el actor mantenía con la modelo.

"Él la miró y ella...": Benjamín Vicuña se reencontró con Natalia Oreiro y revivió los rumores de traición a Pampita

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos.

Vin Diesel confirmó que Cristiano Ronaldo actuará en la nueva película de Rápidos y Furiosos

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el cierre del GOAT Tour 2025 en la India.

De Paul alejó a un hombre que desplazó a un nene para quedar al lado de Messi en una foto

Hace 27 minutos
A Cinthia Fernández le cerraron la cuenta de Instagram por 14 denuncias de abuso infantil

El duro presente de Cinthia Fernández que la llevó al llanto en vivo: "Ya me pasó varias veces este año"

Hace 35 minutos
play
Un thriller erótico en Netflix. 

Está en Netflix, es un thriller psicológico y tiene escenas subidas de tono

Hace 37 minutos
Su ubicación céntrica lo convierte en una visita ideal tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad.

Parece un palacio francés pero está en el medio de Buenos Aires y se puede visitar: cuál es y cómo llegar

Hace 37 minutos
¿Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial?. 

Cómo podés hacer salmuera para el asado de fin de año y que la carne te quede con un sabor especial

Hace 38 minutos