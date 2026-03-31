4 de cada 10 chicos menores de 14 años en Argentina son pobres, según el INDEC En el segundo semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 41,3% de los menores de entre 0 a 14 años. Respecto al semestre anterior bajó 4,1 puntos porcentuales. Por + Seguir en







La pobreza infantil bajó 4,1 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2025 respecto al primer semestre.

En su último informe sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el 41,3% de las personas menores de 14 años eran pobres en el segundo semestre de 2025. Respecto a los primeros seis meses, implica una baja de 4,1 puntos porcentuales.

El registro de la pobreza infantil empeora en la franja etaria de adolescentes de 12 a 17 años, con un 42% de pobres. Le sigue el grupo de 6 a 11 años, con un 38,6%, y nenes hasta 5 años, con el 19,4%.

En cuanto a las personas adultas, el 24,6% de las personas de 30 a 64 años forman parte de los hogares bajo la línea de pobreza; mientras que la población de 65 años y más ronda el 9,7%. Por su parte, el 32,6% de los jóvenes de entre 15 y 29 años fue pobre en el periodo mencionado.

eph_pobreza_03_269225CA3217_page-0008 Pobreza por grupo etario. INDEC Cómo mide la pobreza el INDEC El relevamiento de datos se realiza en 31 aglomerados urbanos y se mide la pobreza a partir de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos, mientras que la indigencia se calcula por el acceso a la canasta básica alimentaria (CBA).

En el segundo semestre de 2025, el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $783.493, mientras la CBT promedio del mismo grupo de hogares alcanzó $1.219.130. De acuerdo al INDEC, en promedio, el ingreso total familiar aumentó 18,3%.

eph_pobreza_03_269225CA3217_page-0003 La incidencia de la pobreza y la indigencia en el segundo semestre de 2025. INDEC