Tras el reto del jefe de Alpine, los fanáticos de Franco Colapinto llenaron de elogios irónicos a Pierre Gasly

Flavio Briatore le había ordenado a los argentinos que fueran "respetuosos" en redes sociales y, en respuesta, las publicaciones de Alpine se llenaron de apoyo irónico al piloto francés.

"En Argentina se terminó para siempre la Iglesia Maradoniana para convertirse en Iglesia Gaslyana"; "¿De qué planeta viniste, croissant cósmico?"; "¡Sos gigante, Pierre! Si te defino, te limito", son algunos de los elogios irónicos de los fanáticos de Franco Colapinto que inundan las publicaciones de Alpine en respuesta a las quejas del compañero y el jefe del pilarense .

El piloto francés Pierre Gasly consideró "perturbadora" la ola de críticas en su contra provenientes de perfiles argentinos por haber descuidado a Colapinto en el Gran Premio de España. "Hay límites que nunca deberían cruzarse. Pueden apoyar a quien quieran, pero involucrar a las familias y enviar amenazas es completamente inaceptable", advirtió el deportista.

Por su parte, el empresario Flavio Briatore le ordenó a los fanáticos argentinos "que sean respetuosos" en redes sociales y amenazó con dejar de brindar entrevistas "a la televisión argentina" si los comentarios no frenaban. "Si los argentinos quieren apoyar a Franco, que lo apoyen de forma limpia y leal, no como lo que veo en las redes sociales", exigió el jefe de Alpine.

Los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 no tardaron en hacerle llegar todo su amor a Gasly a través de las últimas publicaciones de la escudería tanto en X como en Instagram, incluidas canciones de cancha adaptadas para "alentar" al francés.

Desde "Fuerza Pierre. Venís vos y después Maradona, Colapinto y Messi" hasta hipérboles como: "Cuando pensé que mi vida no tenía sentido, me desperté a la madrugada a ver cómo el sol salía por la pantalla de mi TV: era Pierre que me iluminó la vida".

Mientras que en X se pueden leer comentarios como: "Nunca había pensado en que Gasly tiene la 10, el número de los grandes deportistas de la historia"; "Mi abuelo me habló de Fangio, mi papá de Schumacher… Yo hablaré de Pierre Gasly. El mejor compañero del mundo y, permítanme decirlo, también el más fachero que vi en los 76 años de vida"; y "Gracias Pierre por correr para Alpine, ojalá Franco aprenda de vos y espero que nunca más en una carrera te pase. Si eso llega a suceder, despreocupate que lo vamos agarrar en Argentina".

El enojo de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el Gran Premio de España

El piloto argentino le había pedido a su equipo un cambio de posiciones con su compañero francés en el momento en que debía entrar a los pits. "No perdamos tiempo", les había reclamado, pero lo único que hizo el francés fue atrasarlo y dejarlo expuesto a Oscar Piastri (McLaren), que lo seguía de cerca.

"Cambio, cambio, ¿hola? Vamos... ¡Cambio! Honestamente... Oh, Dios mío... ¡¡Chicos, cambio!! ¡¡Por el amor de Dios!! Si pierdo...", se quejó Colapinto desde el auto en la última vuelta cuando Gasly lo complicó en vez de ayudarlo. De todas formas, el piloto francés cayó a la 13° posición al ser penalizado con cinco segundos por una infracción de velocidad en los pits.

Franco absolutamente enojado (Y CON RAZÓN) por qué no hubo cambio de posición.



Sinceramente no sé que carajo quiso hacer Pierre. Pero fue una absoluta tontería. Pudo haberle hecho perder la posición contra el McLaren



Así como digo que es un pilotazo, Pierre tiene estás… — Alpinois (@SoyAlpinito) September 13, 2026

Mientras el argentino sumó seis puntos para Alpine, su compañero quedó afuera de la zona de puntos y cayó del 12° puesto en el que había terminado por la penalización en la última vuelta. "¡Gran trabajo!", celebró la escudería en X junto a imágenes del pilarense.