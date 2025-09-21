21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

El dato de desprende del estudio elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria y detalla que ni las promociones por la liquidación de la temporada de invierno pudieron revertir el flojo desempeño en el periodo julio-agosto.

Por
Además

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) informó que la venta de ropa cayó un 12% a nivel interanual en el bimestre julio-agosto y acrecienta la crisis en el sector, que ya había sufrido una merma del 7,1% en el periodo mayo-junio.

Javier Milei viajará a los Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria. 
Te puede interesar:

El Financial Times volvió a cuestionar la política económica de Milei: "Esta dinámica es insostenible" 

En ese marco, pese a que se esperaba un leve repunte en la comercialización, ni las promociones por la liquidación de la temporada de invierno, el aguinaldo, y los eventos comerciales como el Día del Niño, pudieron incrementar las ventas.

Por tal motivo, las empresas siguen con el ajuste de personal y aumentaron las tensiones en la cadena de pagos con los proveedores.

De acuerdo a los datos de CIAI, 7 de cada 10 empresas informaron resultados negativos en el período julio-agosto, consolidando la tendencia del anterior bimestre, y planteando un dificil panorama de perspectivas de recuperación en el sector.

Comercio minorista negocios locales ropa

El marcado debilitamiento del consumo ocasionó un desnivel de la balanza comercial entre la producción y el volumen de ventas, lo que lleva a un fuerte aumento del exceso de stocks: la preocupación por tener mercadería sin salida creció un 11%, señala el informe.

Además, el 56% de los locales absorbió completamente los incrementos salariales, mientras que un 25% solo logró transferirlos de manera parcial, lo que resalta la fragilidad del poder de compra de los consumidores. Ello explica que en agosto, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, el rubro Prendas de vestir y Calzado haya registrado una baja del 0,3%.

Noticias relacionadas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Qué significa la exclusión del monotributo unificado de la retención en billeteras virtuales

Nuevo beneficio de Cuenta DNI sorprende a todos: no hace falta ser cliente del Banco Provincia.

Este es el nuevo beneficio que lanzó Cuenta DNI y es furor: no se necesita ser cliente del Banco Provincia

La PUAM se otorga a adultos mayores de 65 años que no reúnen los aportes para jubilarse.

ANSES deposita $261.013 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

Los ingresos familiares varían según la cantidad de hijos y pueden superar los $433.000 con refuerzos adicionales.

ANSES entrega $146.050 a familias en octubre 2025: chequeá si accedés

La AUH de octubre será de $117.250,96 por hijo, con pago directo del 80% mensual.

Atención padres: podrán recibir $269.537 de ANSES en octubre 2025

El refuerzo de $70.000 busca reforzar los ingresos de jubilados y pensionados en septiembre.

Alerta ANSES: quedan pocos días para cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025

Rating Cero

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei en abril de este año, pero no habían dado detalles del por qué
play

Yuyito González contó por qué se separó de Milei

Sylvester Stallone ha sufrido una gran cantidad de cambios en su físico para interpretar sus papeles en Hollywood.

La impresionante transformación de Sylvester Stallone: su antes y después

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

Zaira Nara marca tendencia con sus looks.

Un look diferente: Zaira Nara posó con un conjunto de ropa interior que todas querrán tener

últimas noticias

Además, 7 de cada 10 empresas reportaron resultados negativos en el último bimestre. 

La venta de ropa cayó un 12% en el último bimestre y se extiende la crisis del sector

Hace 22 minutos
Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

Hace 34 minutos
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Hace 35 minutos
Cómo eliminar a las moscas.

Cuál es el mejor truco para ahuyentar a las moscar y que no molesten más

Hace 46 minutos
Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Hace 52 minutos