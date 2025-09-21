21 de septiembre de 2025 Inicio
La inteligencia artificial reveló que esta actitud es clave para quedar atractivo en la primera cita: cuál es

Según la inteligencia artificial, lo que más atrae en una primera cita no es lo físico, sino la confianza y la presencia emocional.

Por
La IA revela que aspectos de las personas transmiten confianza en una primera cita.

En tiempos de algoritmos y emociones compartidas en tiempo real, la inteligencia artificial se animó a responder una pregunta clásica: ¿Qué es lo que más atrae en una primera cita? Y la respuesta sorprendió. Según el análisis de miles de perfiles, conversaciones y experiencias, el rasgo más valorado no es lo físico ni lo material, sino la confianza.

Su potencial no se limita a responder consultas, ya que también se orienta a diversos usos prácticos.
La autoconfianza, no la arrogancia, genera una percepción de seguridad, apertura y autenticidad. Las personas que se muestran seguras de sí mismas, sin exagerar ni presumir, transmiten estabilidad emocional y generan mayor interés. Según la IA, este rasgo activa zonas de empatía y conexión en el cerebro, lo que aumenta las probabilidades de una segunda cita.

Cómo podés ser atractivo en la primera cita según la inteligencia artificial

Además, la confianza se refleja en pequeños gestos: mantener contacto visual, hablar con claridad, escuchar sin interrumpir y mostrarse presente en el momento. No se trata de dominar la conversación, sino de demostrar que uno está cómodo consigo mismo. La inteligencia artificial también advierte que los nervios no son un problema si no se disfrazan: mostrarse vulnerable con naturalidad puede sumar puntos.

En contraste, los rasgos que generan rechazo inmediato son la inseguridad extrema, la negatividad y las referencias al pasado. Mencionar a una expareja, por ejemplo, es considerado una “bandera roja emocional” por la IA. También se desaconsejan frases que transmiten desesperación, como “necesito estar con alguien” o “no quiero quedarme solo/a”.

En una primera cita, lo que más atrae no es lo que se tiene, sino cómo se está. La inteligencia artificial lo resume en una fórmula simple: confianza y presencia emocional es igual a una conexión real. Y aunque los algoritmos no se enamoran, parecen entender bastante bien cómo lo hacemos los humanos.

