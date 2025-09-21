Murió la reconocida periodista mexicana Débora Estrella en un accidente con una avioneta

La mujer, de 43 años, viajaba con el piloto de la aeronave, quien también falleció. Su exesposo, también comunicador, dio a conocer la noticia del incidente del choque sin saber que ella era la víctima, luego lo borró.

Débora Estrella era empresaria y conductora; presentaba las noticias en Milenio Televisión, los fines de semana

México está conmocionada por la muerte de la periodista y conductora Débora Estrella, luego de sufrir un accidente cuando viaja en una avioneta en Nuevo León, al norte del área metropolitana de Monterrey.

La mujer viajaba junto al piloto de la aeronave, identificado como Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también perdió su vida . El incidente aéreo se produjo este sábado alrededor de las 18.50 (hora local) en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, en el Parque Industrial Ciudad Mitras.

Según revelaron testigos, la avioneta cayó de repente cerca del Río Pesquería. Horas antes del accidente, Estrella subió una fotografía a sus historias de Instagram de la avioneta en la que realizaría el vuelo. “Adivinen qué…”, escribió junto la ubicación del Aeropuerto Internacional Del Norte.

Minutos después que se produjera el accidente, su exesposo, el también periodista, José Luis García dio a conocer la noticia en sus redes sociales, sin saber que la víctima fatal era la comunicadora de 43 años. “Cae avioneta. Confirma Protección Civil Nueva León una pareja sin via muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos”, relató junto al video. Sin embargo, minutos después eliminó el mensaje publicado en su cuenta de X.

Tras confirmarse la identidad de las personas fallecidas, la Agencia Estatal de Investigaciones, como los medios de comunicación de México se encargaron de informar esta triste noticia, que dejó sin palabras a muchos de sus colegas.

“Estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera. Débora Estrella, de 43 años de edad, conducía el Telediario Matutino en Monterrey, desde el año 2018; al igual que se hacía cargo espacios en noticiarios de Milenio Televisión y de la conducción del Telediario Ciudad de México, a través de Canal 6 los fines de semana”, dijo la cuenta de Grupo Multimedios en Instagram.

La noticia también fue confirmada durante el vivo en el canal Milenio, donde el periodista encargado de informar el hecho, se lo notó con conmovido, y señaló que “las autoridades han iniciado la investigación de las causas del accidente”.

Quién era Débora Estrella

Débora Estrella Garza, nacida el 7 de agosto de 1982 en Monterrey, Nuevo León, estudió Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey y se especializó en Administración de Empresas en la Universidad de Comercio de Rouen, Francia.

A pesar de su formación en Derecho, profesionalmente se dedicó a los medios de comunicación, donde combinó sus conocimientos de Derechos ya que condujo un programa sobre temas legales en la radio universitaria Frecuencia Tec, aunque su entrada a los grandes medios fue en el noticiero Info7, donde presentaba el clima, y más tarde, en Hechos AM.

En 2018, Estrella comenzó a trabajar como conductora titular del noticiero Telediario Matutino, en Monterrey, y posteriormente, obtuvo un espacio como presentadora en Milenio, canal de alcance nacional, durante los fines de semana. La última transmisión fue el sábado 20 de septiembre, en Milenio Televisión.