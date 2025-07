Yuyito González se hartó e iniciará acciones legales contra Fátima Florez: "No da para más".

"Yo no puedo contestar esas groserías. Sinceramente te lo digo, soy una señora, tengo una familia, no puedo contestar groserías de esa naturaleza", sostuvo la conductora al ser abordada por la prensa en un evento en la noche porteña.

LA GUERRA ENTRE YUYITO GONZÁLEZ Y FÁTIMA FLOREZ LLEGA A LA JUSTICIA

En ese punto, aclaró que no presta atención a lo que dice Florez en los medios: "Yo no estoy pendiente de todo lo que se dice, pero tengo mis abogados que de pronto sí y dicen que ya con el tema de las injurias hay que parar verdaderamente de una vez por todas, seriamente, porque ya no da para más".

"Son instancias a las que a mí no me gusta llegar, pero ya cuando tu abogado te habla de bozal legal o injurias, verdaderamente hay que ponerle un final porque, ¿sabés qué pasa? Es verdaderamente injusto", sostuvo indignada.

Según contó, está en contacto con su abogado para definir si finalmente avanzará con la demanda: "Yo no puedo dar las explicaciones, no me corresponde a mí darlas, habría quien sí le puede dar explicaciones y yo no me voy a hacer cargo de esas explicaciones".