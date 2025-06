Fátima Florez destrozó a Yuyito González por su relación con Milei: "Se portó mal conmigo"

Al mismo tiempo, cuando el periodista le mencionó una situación en la que, según trascendió, la conductora habría evitado coincidir con ella, la actriz aseguró no tener idea de la situación, y que “nunca nos vimos”. “No me molestaría cruzarla, tengo la conciencia tranquila y no entiendo qué conflicto podría generarle mi presencia”, remarcó.

En ese sentido, no se quedó callada y fue más allá destrozando a González al asegurar que “la que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. "Pero quedó en el pasado, yo no hago borrón y cuenta nueva, yo arranco la hoja”, indicó y en un memento de total sinceridad, sentenció: “Esta señora lo tocaba más a Milei cuando era novio mío que cuando era su novio”.

“Se terminó, perdón, pero estoy siendo 100 porciento Fátima”, concluyó la frase entre risas.

¿Reconciliación en Olivos? Fátima Florez habría cenado con Javier Milei

La mediática Fátima Florez estaría otra vez junto al presidente Javier Milei y esta segunda oportunidad para la pareja se habría sellado con una cena en la quinta presidencial de Olivos.

Los rumores sobre la reconciliación se conocieron este miércoles, en televisión, por el comentario de un panelista que aseguró: "Habrían dado un paso de reconciliación. En los Martín Fierro de Teatro la vi muy sonriente a ella".

La versión del romance entre la humorista y el mandatario surgió en el programa Mujeres argentinas, en América, donde revelaron algunos detalles de cómo habría sido el encuentro de la pareja. "Fátima Florez habría ido a cenar a Olivos. Estuvo también Karina Milei y otras personas... El mundo de la economía ya lo sabe y dicen 'Javo volvió con Fátima'", sostuvo el panelista Gustavo Méndez.

El periodista consultó directamente con la mediática para confirmar o no el chimento, pero no tuvo respuesta: "Le escribí a ella. Siempre me responde bien, rápido y amorosamente, pero no me respondió". También destacó que se contactó con gente del ámbito económico y pudo saber que "es reciente, Fátima ya durmió en Olivos".