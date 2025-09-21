21 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La respuesta de Netanyahu tras el reconocimiento del Reino Unido, Canadá y Australia: "No habrá un Estado palestino"

El primer ministro de Israel cuestionó los anuncios de esos países en medio del conflicto en Medio Oriente y advirtió que "están otorgando una enorme recompensa al terror".

Por
Benjamin Netanyahu junto a su gabinete.

Benjamin Netanyahu junto a su gabinete.

X (@IsraeliPM)

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que "no se establecerá un Estado palestino", en respuesta a los reconocimientos del Reino Unido, Canadá y Australia y en la previa de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), donde se espera que otros países europeos repliquen la decisión.

Trump y el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.
Te puede interesar:

Activistas proyectan imágenes de Trump y Epstein en el castillo de Windsor

La Oficina del Primer Ministro de Israel difundió unos dichos de Netanyahu, quien cuestionó a los países que reconocieron a Palestina como un Estado y lanzó una advertencia. "No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán", aseveró.

En tal sentido, cargó contra las posturas del Reino Unido, Canadá y Australia, que se sumaron a otras naciones, en medio del conflicto en Medio Oriente. "Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino después de la horrible masacre del 7 de octubre: están otorgando una enorme recompensa al terror", enfatizó.

Benjamin Netanyahu

En tanto, alertó que la decisión podría poner en peligro a Israel: "También tendremos que luchar, tanto en la ONU como en todos los demás ámbitos, contra la falsa propaganda dirigida hacia nosotros y contra los llamados para la creación de un Estado palestino, que pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo".

"Durante años, he impedido el establecimiento de este Estado terrorista ante una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y sabiduría política", advirtió Netanyahu en esta línea.

Por otro lado, la respuesta del líder israelí se produjo en la previa de una reunión que mantendrá el jueves con el presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades expuso su apoyo al país de Medio Oriente, al que considera un "socio estratégico" en materia de defensa y tecnología, y llegó a definirlo como "el bastión de Occidente en Medio Oriente".

Los reconocimientos del Reino Unido, Canadá y Australia al Estado de Palestina

Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron que reconocen de manera oficial al Estado de Palestina, una decisión que, según conversaciones anteriores, será replicada por otros países europeos durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) que se desarrollará esta semana en Nueva York.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz y de una solución de dos Estados, declaro claramente, como Primer Ministro de este gran país, que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", afirmó Keir Starmer en un video publicado este domingo en sus redes sociales.

"Ante el creciente horror en Medio Oriente, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados. Eso significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable; por el momento, no tenemos ni lo uno ni lo otro", sostuvo.

Starmer remarcó que "esta solución no es una recompensa para Hamás" sino "exactamente lo opuesto" a la visión del grupo terrorista, e insistió en la necesidad de que los rehenes sean liberados inmediatamente. De esta manera se distanció de la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descartó reconocer a Palestina.

El líder británico aseguró que "el hambre y la devastación" en la Franja de Gaza "son absolutamente intolerables" y le pidió a Israel que "permita que la ayuda llegue rápidamente". También señaló que terminar con la guerra, liberar a todos los rehenes y avanzar hacia una solución de dos Estados es "la mejor esperanza de paz y seguridad para todas las partes".

El anuncio de Reino Unido se sumó a los de Canadá y Australia, que también ocurrieron este domingo. "Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece su ayuda para construir un futuro de paz, tanto para el Estado palestino como para el Estado israelí", expresó en X el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Es imperativo que Hamás libere a todos los rehenes, se desarme por completo y no participe en el futuro gobierno de Palestina. Hamás ha robado al pueblo palestino, le ha arrebatado su vida y su libertad, y de ninguna manera puede dictar su futuro", agregó en un comunicado.

También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, difundió un comunicado en redes sociales. "A partir de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, la Mancomunidad de Australia reconoce formalmente el Estado independiente y soberano de Palestina", anunció.

"Ya se está realizando una labor crucial en toda la comunidad internacional para desarrollar un plan de paz creíble que facilite la reconstrucción de Gaza, fortalezca la capacidad del Estado de Palestina y garantice la seguridad de Israel. El liderazgo de los países de la Liga Árabe y de Estados Unidos es vital para esta tarea", señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En lo que va de 2025, más de 28.000 migrantes cruzaon el Canal de la Mancha.

Una multitud marchó en Londres para rechazar el aumento de la inmigración ilegal

La adolescente fue hallada en el auto de D4vd.

Macabro: encontraron el cuerpo de una adolescente en el auto de un reconocido cantante

Débora Estrella era empresaria y conductora; presentaba las noticias en Milenio Televisión, los fines de semana
play

Murió la reconocida periodista mexicana Débora Estrella en un accidente con una avioneta

Charlie Kirk fue asesinado el 10 de septiembre durante una conferencia en Utah.

Cómo será el funeral de Charlie Kirk: un estadio, seguridad extrema y la presencia de Donald Trump

Los mineros fueron hallados sin vida. 

Colombia: hallaron muertos a los siete mineros atrapados por el derrumbe de una mina de oro

Está previsto que más países europeos reconozcan a Palestina en los próximos días.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina

Rating Cero

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Thiago Medina sigue internado con pronóstico reservado en Moreno

Alfa reveló el difícil momento que estaba pasando Thiago Medina antes del accidente

últimas noticias

play
Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Hace 7 minutos
play
Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de

Emociona hasta las lágrimas y está en Netfix: la película de la que todos hablan

Hace 9 minutos
play
Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Hace 16 minutos
La supermodelo estadounidense Brooks Nader es el nombre que surge con fuerza en los medios, vinculándola sentimentalmente con el campeón del US Open. 

Quién es la supermodelo Brooks Nader, la nueva pareja de Carlos Alcaraz

Hace 28 minutos
Estas acciones ayudan a reducir la dependencia del teléfono y a promover un equilibrio saludable entre el mundo digital y la vida cotidiana.

Cuál es el significado oculto de usar el celular en la mesa según la psicología

Hace 29 minutos