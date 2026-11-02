La inesperada reacción de la China Suárez a la boda de Lali Espósito a la que no fue invitada

El fin de semana se casó Lali Espósito con el periodista Pedro Rosemblat, pero la boda fue íntima. Sin embargo, Eugenia China Suárez encontró la manera de hacerse presente sin haber sido invitada y fue a través de redes sociales. A las imágenes publicadas, les dio like como sinónimo de felicitaciones.
Si bien no se hizo público si hubo intercambio de mensajes previo o post a la celebración entre ellas, sí hubo reacción pública. En X, los usuarios opinaron sobre eso: “Qué pena que no siguieron su relación”, “Lo lindo que hubiese sido verlas a Lali, Cande (Vetrano) y la China”, “La China arruinó la amistad con Lali y no estuvo en la boda”.
Pero la nula relación fue explicada por Lali en el stream de Martín Cirio: “Genuinamente no voy al cumpleaños, no viene a mi cumpleaños, no sabe cómo estoy, no sabe qué me pasó, yo tampoco de ella. Está como medio sobrevaloradito el tema de la amistad en las redes. Como que parece también que, porque seguís a alguien o porque tenés historia con alguien, es tu amigo”.
“Yo la quiero, le deseo alegría, ojalá tenga lo que desea, te juro por Dios que cuando me entero por alguien en común de algo bueno de ella, me alegra. Quiero que sea feliz con su quilombo, con lo que le pasa, con todo, con la familia que forma”, había asegurado en su momento. Si bien ahora no tienen relación, la China le mandó sus buenos deseos a través del like.
El detalle oculto en el vestido de Lali Espósito que nadie notó: cuál es el significado
Luego de que Lali Espósito publicara las primeras fotos de su casamiento con Pedro Rosemblat en San Telmo acompañados de todo su círculo íntimo, descubrieron un detalle oculto en el vestido de la artista que llamó la atención. La particularidad fue descubierta en una de las imágenes.
Entre las fotografías que compartió la cantante no todos advirtieron que en la cintura tenía una pieza metálica con forma de rosa. Un pequeño aplique que contrastaba la simpleza del diseño con una distinción que también se repitió en la mano, ya que llevó la misma flor.
¿Qué significa? Una rosa metálica (hecha de hierro forjado, bronce o cobre) se utiliza en las bodas como símbolo de amor eterno que nunca se marchita, ya sea como accesorio para los novios, recuerdo para invitados, centro de mesa o regalo de aniversario.