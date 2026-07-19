En una gran carrera, Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y sumó otro punto

El argentino Franco Colapinto tuvo una gran carrera en el Gran Premio de Bélgica y terminó 10°, sumando un punto. La victoria se la llevó Kimi Antonelli con Mercedes, su sexta en el año, quien terminó acompañado en el podio por Charles Leclerc y Max Verstappen.
El argentino comenzó la 10° fecha en el circuito de Spa-Franconchamps con una gran largada que lo dejó en el puesto ocho. Si bien en el transcurso de la carrera bajó algunas posiciones hasta la 13°, pero aprovechó la vuelta 31 para sobrepasar a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly y Liam Lawson para escalar al lugar que supo defender hasta finalizar las 44 vueltas del circuito.
“Se está haciendo costumbre la gran largada”, bromeó el argentino tras finalizar la jornada en Bélgica por escalar tres lugares. En cuanto al balance de la misma señaló: “Fue una buena carrera, feliz por el resultado y sumar puntos. Tuve mala suerte con la parada del safety car, pero después con los neumáticos duros iba bien. Sumar punto con este auto, que me está costando, es positivo”.
Con esta unidad, el argentino cosechó 19 puntos durante 6 fechas de las 10 que se disputaron hasta el momento en la Fórmula 1 y ubicarse 12° en la tabla del Campeonato de Conductores.
Por su parte, el ganador de la carrera fue el italiano Antonelli, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.
El piloto de Mercedes el líder del campeonato de pilotos con 204 puntos, quien le lleva 45 unidades de diferencia a su inmediato perseguidor, Lewis Hamilton de Ferrari y a 50 de su compañero, George Russell, que está tercero con 154.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras sumar un nuevo punto en la Fórmula 1, Franco Colapinto y todos los pilotos ya tendrá que poner la mente en lo que será la próxima fecha.
De esta manera, del viernes 24 al domingo 26 de julio se llevará a cabo el Gran Premio de Hungría, donde se corren un total de 70 vueltas.
Viernes 1° de agosto
- Prácticas libres 1: 8.30
- Prácticas libres 2: 12
Sábado 2 de agosto
- Prácticas libres 3: 7.30
- Clasificación: 11
Domingo 3 de agosto