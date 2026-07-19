En una gran carrera, Colapinto terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica y sumó otro punto Gracias a una gran largada desde el 11° lugar y un doble sobrepaso sobre su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson, logró quedarse con una unidad más. Kimi Antonelli ganó la carrera y Charles Leclerc y Max Verstappen lo acompañaron en el podio. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto logró sumar puntos en 6 de las 10 fechas del 2026. Kimi Antoelli logró su 6° victoria consecutiva en el año

El argentino Franco Colapinto tuvo una gran carrera en el Gran Premio de Bélgica y terminó 10°, sumando un punto. La victoria se la llevó Kimi Antonelli con Mercedes, su sexta en el año, quien terminó acompañado en el podio por Charles Leclerc y Max Verstappen.

El argentino comenzó la 10° fecha en el circuito de Spa-Franconchamps con una gran largada que lo dejó en el puesto ocho. Si bien en el transcurso de la carrera bajó algunas posiciones hasta la 13°, pero aprovechó la vuelta 31 para sobrepasar a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly y Liam Lawson para escalar al lugar que supo defender hasta finalizar las 44 vueltas del circuito.

“Se está haciendo costumbre la gran largada”, bromeó el argentino tras finalizar la jornada en Bélgica por escalar tres lugares. En cuanto al balance de la misma señaló: “Fue una buena carrera, feliz por el resultado y sumar puntos. Tuve mala suerte con la parada del safety car, pero después con los neumáticos duros iba bien. Sumar punto con este auto, que me está costando, es positivo”.

Con esta unidad, el argentino cosechó 19 puntos durante 6 fechas de las 10 que se disputaron hasta el momento en la Fórmula 1 y ubicarse 12° en la tabla del Campeonato de Conductores.

Por su parte, el ganador de la carrera fue el italiano Antonelli, con el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, en el segundo puesto y el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en el tercer lugar. El británico George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta.