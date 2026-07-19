De quién es el vestido patrio que usó María Becerra para cantar el himno en la final del Mundial

Frente a un MetLife de Nueva Jersey colmado de fanáticos, María Becerra cumplió un sueño y marcó un hito en su carrera al cantar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. La artista lució un diseño exclusivo con los colores patrios para engalanar la especial ocasión.
El vestido revolucionó las redes sociales donde miles de usuarios se desesperaron por conocer quién era el diseñador detrás de la exclusiva prenda que parecía envolverla en la bandera argentina. La escena fue bien argentina a puro fútbol y emoción: la “Nena de Argentina” poniéndose la camiseta desde el escenario.
El look no fue casualidad. Lo creó Abel Cepeda, diseñador mendocino que lleva más de dos décadas en Nueva York y que fundó la firma SEKS. Junto a la dirección creativa de Natalia Campos Valencia, dieron forma a una prenda que mezcló moda y sentimiento nacional.
La participación de Becerra en la final del Mundial se suma a una carrera que no para de crecer: ya pasó por Coachella, por Times Square y por River Plate, donde fue la primera mujer en llenar cuatro shows, dos de ellos en formato 360°. Ahora, con el Himno argentino en el MetLife Stadium, agregó un nuevo hito internacional.
Así cantó María Becerra el himno argentino antes de la final del Mundial 2026
La cantante fue la encargada de entonar las estrofas del himno sagrado en la previa de la final de la Selección argentina vs. España para definir al campeón del Mundial 2026. Envuelta de emoción y con la bandera en la espalda, hizo emocionar a más de uno.
En la prueba de sonido, la cantante había asegurado en radio La Red: “Esto es lo más importante que me pasó”. Producto de cantar el himno, tuvo que adelantar una de sus presentaciones, lo que daba la pauta que era la encargada de cantarlo, entre tantas especulaciones.