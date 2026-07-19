De quién es el vestido patrio que usó María Becerra para cantar el himno en la final del Mundial La Nena de Argentina más que nunca, vestida de celeste y blanco, entonó las estrofas de Himno Nacional Argentino y lució un diseño exclusivo para la ocasión. Por Agregar C5N en









La Nena de Argentina se vistió de Selección para el Himno.

Frente a un MetLife de Nueva Jersey colmado de fanáticos, María Becerra cumplió un sueño y marcó un hito en su carrera al cantar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. La artista lució un diseño exclusivo con los colores patrios para engalanar la especial ocasión.

El vestido revolucionó las redes sociales donde miles de usuarios se desesperaron por conocer quién era el diseñador detrás de la exclusiva prenda que parecía envolverla en la bandera argentina. La escena fue bien argentina a puro fútbol y emoción: la “Nena de Argentina” poniéndose la camiseta desde el escenario.

El look no fue casualidad. Lo creó Abel Cepeda, diseñador mendocino que lleva más de dos décadas en Nueva York y que fundó la firma SEKS. Junto a la dirección creativa de Natalia Campos Valencia, dieron forma a una prenda que mezcló moda y sentimiento nacional.

La participación de Becerra en la final del Mundial se suma a una carrera que no para de crecer: ya pasó por Coachella, por Times Square y por River Plate, donde fue la primera mujer en llenar cuatro shows, dos de ellos en formato 360°. Ahora, con el Himno argentino en el MetLife Stadium, agregó un nuevo hito internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SEKS (@seks.llc) Así cantó María Becerra el himno argentino antes de la final del Mundial 2026 La cantante fue la encargada de entonar las estrofas del himno sagrado en la previa de la final de la Selección argentina vs. España para definir al campeón del Mundial 2026. Envuelta de emoción y con la bandera en la espalda, hizo emocionar a más de uno.