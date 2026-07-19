Lionel Messi emocionó con un mensaje a horas de la final del Mundial 2026: "Este grupo ya escribió una historia" El capitán argentino compartió un sentido posteo en sus redes sociales en la previa del duelo decisivo frente a España en Nueva York. Por Agregar C5N en









Lionel Messi emocionó con un mensaje antes de la final del Mundial 2026: "Este grupo ya escribió una historia"

A pocas horas de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que destacó el recorrido de la Selección argentina durante el torneo y el vínculo que construyó con sus compañeros. La publicación está acompañada por una foto de todo el plantel, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los integrantes del staff que acompañan al equipo durante la competencia. En apenas unas horas, el posteo superó los 5 millones de "Me Gusta" y acumuló más de 180 mil comentarios, reflejando la expectativa mundial por el encuentro decisivo.

A los 39 años, el capitán afronta la última Copa del Mundo de su extraordinaria carrera y llega al partido decisivo atravesando uno de los mejores rendimientos mundialistas de su trayectoria, con ocho goles y cuatro asistencias. El rosarino fue la gran figura del histórico triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales, una actuación que volvió a confirmar su vigencia en la máxima cita del fútbol. Con su liderazgo y su influencia dentro del campo, Messi condujo a la Albiceleste a una nueva final y quedó a un paso de conquistar una nueva estrella para el fútbol argentino.

En su publicación, Messi eligió poner el foco en el camino recorrido junto al plantel y dejó un mensaje cargado de emoción de cara al encuentro que definirá al campeón. "Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", comienza en su posteo.

Y continuó: "Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia.Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar".

El mensaje rápidamente se convirtió en uno de los posteos más virales de la previa de la final y volvió a reflejar el impacto que genera Messi dentro y fuera de la cancha. Este domingo, Argentina buscará frente a España conquistar la cuarta Copa del Mundo y despedir al capitán de los mundiales con un nuevo capítulo inolvidable para la historia del fútbol argentino.