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18 de julio de 2026 Inicio

Confirman que María Becerra cantará el himno argentino en la final del Mundial 2026

La artista quilmeña será quien entone las estrofas del Himno Nacional en la previa del partido entre la Selección argentina y España en Nueva Jersey. Lali Espósito había sido la encargada en Qatar 2022.

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La Nena de Argentina tendrá el honor de cantar el himno nacional.

La Nena de Argentina tendrá el honor de cantar el himno nacional.

La expectativa por la gran final del Mundial entre la Selección Argentina y España ha alcanzado su punto máximo con la noticia de que María Becerra sería la encargada de interpretar el Himno Nacional. La cita tendrá lugar este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde "La nena de Argentina" buscará emocionar a los miles de compatriotas presentes en el estadio y a los millones que seguirán el encuentro por televisión, según confirmó la TV Pública.

Se presume que Soledad interpretará el himno nacional en New Jersey.
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El indicio clave que terminó por validar su participación fue un llamativo y repentino cambio en la agenda internacional de la cantante. La artista quilmeña tenía programada una presentación este sábado en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero la organización del evento comunicó a último momento que la artista adelantó su actuación dos horas y media. Este movimiento estratégico, realizado por "motivos de agenda", le permite liberar tiempo suficiente para viajar hacia los Estados Unidos y llegar a la ceremonia previa al partido.

Aunque en los últimos días circularon otros nombres de gran peso como los de Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y Lali Espósito, la figura de Becerra cobró una fuerza imparable tras su modificación de itinerario. Incluso "La Sole" había manifestado recientemente desde Salta que, si bien siempre es un honor ser considerada y le ha cantado muchas veces a la Selección, por el momento no había nada que pudiera confirmar, dejando el escenario servido para la joven quilmeña.

La elección de la artista también cuenta con el visto bueno implícito del entorno de la Selección, ya que es sabido que Becerra es del agrado de Lionel Messi. En mayo de 2024, el capitán argentino y su esposa Antonela Roccuzzo asistieron a una fiesta Bresh en Miami donde la cantante actuó, protagonizando un encuentro muy cálido que la propia artista relató con entusiasmo en diversas entrevistas. Esta cercanía con los referentes del equipo nacional refuerza su rol como la voz representativa en este momento histórico.

De esta manera, María Becerra toma la posta de Lali Espósito, quien fue la responsable de entonar la canción patria en la inolvidable final de Qatar 2022. Con este anuncio, la artista de Quilmes consolida su proyección internacional al participar en el evento deportivo más importante del planeta, acompañando a la Scaloneta en su búsqueda de un nuevo título frente al conjunto español en tierras norteamericanas.

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Lali Espósito había emocionado a todos en Qatar 2022.

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