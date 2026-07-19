20 de julio de 2026 Inicio
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Javier Milei anunció que decretará feriado nacional para los festejos de la Selección

El Presidente supeditó la jornada festiva a la fecha que elijan los futbolistas y el cuerpo técnico tras la actuación del equipo en el Mundial 2026.

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Javier Milei

Javier Milei, presidente de Argentina.

El presidente Javier Milei anunció este domingo a través de sus redes sociales la decisión de declarar feriado nacional para acompañar las celebraciones de la Selección argentina. La medida gubernamental busca brindar facilidades a la población para el recibimiento del plantel tras el Mundial 2026.

Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Sergio Massa.
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A través de una publicación en la plataforma X, el jefe de Estado aclaró que la fecha exacta de la jornada festiva dependerá de la logística de la delegación albiceleste.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional", expresó el mandatario.

El mensaje oficial ocurrió horas después de la final de la Copa del Mundo 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La actuación del combinado nacional, que alcanzó el partido decisivo del certamen frente a España, movilizó a millones de simpatizantes en todo el territorio argentino y en las principales ciudades del exterior.

El Poder Ejecutivo dispondrá el decreto correspondiente una vez que los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmen el itinerario del vuelo de regreso y los detalles de la caravana de agasajo.

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