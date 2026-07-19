Javier Milei anunció que decretará feriado nacional para los festejos de la Selección El Presidente supeditó la jornada festiva a la fecha que elijan los futbolistas y el cuerpo técnico tras la actuación del equipo en el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Javier Milei, presidente de Argentina.

El presidente Javier Milei anunció este domingo a través de sus redes sociales la decisión de declarar feriado nacional para acompañar las celebraciones de la Selección argentina. La medida gubernamental busca brindar facilidades a la población para el recibimiento del plantel tras el Mundial 2026.

A través de una publicación en la plataforma X, el jefe de Estado aclaró que la fecha exacta de la jornada festiva dependerá de la logística de la delegación albiceleste.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional", expresó el mandatario.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026 El mensaje oficial ocurrió horas después de la final de la Copa del Mundo 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La actuación del combinado nacional, que alcanzó el partido decisivo del certamen frente a España, movilizó a millones de simpatizantes en todo el territorio argentino y en las principales ciudades del exterior.