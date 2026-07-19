Video: así cantó María Becerra el himno argentino antes de la final del Mundial 2026

La artista María Becerra fue la encargada de entonar las estrofas del himno sagrado en la previa de la final de la Selección argentina vs. España para definir al campeón del Mundial 2026. Envuelta de emoción y con la bandera en la espalda, hizo emocionar a más de uno.
En la prueba de sonido, la cantante había asegurado en radio La Red: “Esto es lo más importante que me pasó”. Producto de cantar el himno, tuvo que adelantar una de sus presentaciones, lo que daba la pauta que era la encargada de cantarlo, entre tantas especulaciones.
La quilmeña utilizó un vestido que tenía los colores argentinos y el sol de mayo en un costado. También utilizó la bandera colgada en el cuello.
En Qatar 2022, quien había cantado era Lali Espósito y uno de los rumores tenía que ver con mantener la cábala, pero fue la misma Becerra quien lo confirmó al subir un posteo que rezaba: “Yendo”.
Además, Robbie Williams había cantado el himno de la FIFA en la previa junto con artistas como Laura Pausini y Nicole Scherzinger.
Cómo se define la Bota de Oro del Mundial 2026
La Bota de Oro del Mundial 2026 se entregará al futbolista que termine el torneo como máximo goleador. En caso de igualdad en cantidad de goles entre dos o más jugadores, el primer criterio de desempate será la cantidad de asistencias realizadas durante toda la competencia.
Si la paridad continúa, la FIFA aplicará un segundo criterio para ordenar la tabla final. Se tomará en cuenta la cantidad de minutos disputados por cada jugador en el certamen, y quedará mejor ubicado aquel que haya alcanzado su registro goleador en menos tiempo dentro del campo de juego.