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Yanina Zilli se burló de Andrea del Boca por su relación con Luis Miguel: "Estuve dos años..."

La exvedette decidió blanquear su relación con el "Rey Sol" en la casa de Gran Hermano, después que la actriz dijera que tiene los "mejores recuerdos" del cantante mexicano.

La mediática aseguró que estuvo con el cantante mexicano cuando trabajaba en Televisa.

La mediática aseguró que estuvo con el cantante mexicano cuando trabajaba en Televisa.

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La relación entre Andrea del Boca y Yanina Zilli, en Gran Hermano, está más tensa que nunca a partir de los comentarios de ambas mujeres sobre su relación con Luis Miguel: "Yo si, tuve una relación", marcó Zilli.

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Los comentarios surgieron cuando en medio del reality de Telefe se escuchó Sueña, uno de los temas emblemáticos del "Rey Sol". “Es una canción muy especial, de alguien muy especial para mí, y que tiene relación con alguien más especial para mí", dijo la actriz.

Agregó: "A Micky lo conocí hace muchísimos años en Mónaco. Y la verdad es que... tengo los mejores recuerdos. Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco...", insinuó Del Boca.

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Después, la exvedette contó en la habitación de las chicas que ella también tuvo algo con el cantante y que fue "más largo", que el de la artista de telenovela. "La otra (Andrea) se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola. Se la puso una vez sola y se hace la canchera... El pibe ni se debe acordar. No debe saber que se la puso, yo tuve una relación", aseguró.

Ante la curiosidad de Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia y Luana Fernández, la empresaria subrayó: “Voy a decir la verdad: yo estuve 2 años con Luis Miguel, por eso iba a México y por eso tenía la visa para trabajar en Televisa”, concluyó.

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