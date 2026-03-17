"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad La exparticipante del reality show de Telefe habló por primera vez luego de ser excarcelada, negó las acusaciones en su contra y calificó su detención como "una pesadilla". "Es todo mentira", afirmó. Por + Seguir en







La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.

Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano 2025, fue excarcelada en el marco de la causa que, en un inicio, la señalaba como autora de un robo a un turista estadounidense. "No puedo hablar de la causa, pero no soy viuda negra. Es todo mentira", expresó la influencer tras salir en libertad.

La santacruceña de 32 años rompió el silencio en una entrevista con el programa Los Profesionales de Siempre y contó su versión de los hechos, en los que también aparece implicado su representante, Cristian Wagner. "Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla", precisó.

Embed ORDENAN LA LIBERTAD DE LUCIANA DE GH Y DE SU MANAGER

- La justicia no encontró pruebas de que hayan cometido un robo ni que hayan drogado al turista en la modalidad viuda negra.

- Deberán investigar al norteamericano por abuso.

- Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/k9lIQ4OtNc — Vía Szeta (@mauroszeta) March 17, 2026 Luciana fue acusada de haberle robado a un turista estadounidense bajo la modalidad conocida como "viuda negra" y, luego de ser excarcelada, recalcó la labor de su abogado, el doctor Carlos Telleldín: "Yo creo en Dios, tengo mucha fe. Fue rezar para que todo salga bien. Le agradezco a mis abogados". Y cerró: "La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora necesito contención y visitar médicos".

Según el relato de la víctima, fue a su hotel junto a dos personas que había conocido en un boliche y luego permanecieron en la habitación consumiendo bebidas. Agregó que se quedó dormido y que, al despertar, cerca del mediodía, se encontraba solo y advirtió el faltante de su pasaporte y de un reloj.

En medio de la investigación, comenzaron a surgir más datos del hecho: primero trascendió la imagen de Wagner, representante de Martínez, caminando solo por los pasillos del hotel, y también cuando, finalmente, fue interceptado por la Policía, que lo requisó y encontró pruebas en su riñonera que llevaron a concretar su detención.