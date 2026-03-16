"Patotera": Andrea del Boca y Yanina Zilli se dijeron de todo y revivieron viejos rencores

Un nuevo cruce dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada entre las actrices encendió la pantalla y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. La discusión, cargada de reproches y frases picantes, dejó en evidencia la mala relación que arrastran desde el inicio del reality, desatando todo tipo de especulaciones acerca de su pasado en común.

Las cámaras de Gran Hermano Generación Dorada captaron uno de los momentos más tensos de la temporada: Andrea del Boca y Yanina Zilli protagonizaron un enfrentamiento que dejó al descubierto la mala relación que arrastran desde el comienzo del juego y encendió la pantalla de Telefe. Entre acusaciones y frases filosas, la discusión se hizo viral en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre el origen de esta rivalidad que parece remontarse a historias del pasado.

El enfrentamiento entre Andrea del Boca y Yanina Zilli no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus opiniones y tomaron partido en la polémica. Todo empezó con una pelea entre otros participantes, Brian Sarmiento y Yisela Paola Pintos, por un incidente menor en el que Yipio habría tenido una actitud violenta.

Mientras ambos jugadores discutía, Yanina se metió de forma inesperada y lanzó un comentario sobre Andrea del Boca referido a su intervención en la situación de la que se estaba discutiendo. " Vos te metiste en el medio, Andrea para pararla (a Yipio) ", arremetió contra Del Boca que la interrumpió de inmediato.

La participante uruguaya intentó sostener su versión de los hechos, mientras la exvedette redoblaba la apuesta con una actitud desafiante en medio de un griterío generalizado. “ Yo no me acuerdo de vos en el medio de la película, no te tengo registrada. No recuerdo que estuvieras ahí, no te registro ni lo que decís ni lo que hablás”, lanzó Yanina, en un intento por desestimar y minimizar a su compañera.

Y añadió: " Vos reacciones, gritás siempre y después hay que excusarte a vos, reaccionas, gritas y después las patoteras somos nosotras ". Pero la actriz no se lo dejó pasar y fue contundente: " Vos también tenés una actitud bastante patotera porque estás diciento que ella me podía haber dado un codazo... " comenzó diciendo cuando fue interrumpida a los gritos por Yanina Zilli. Sin dejarse amedrentar, la actriz se levantó del sillón e insistió: " Estoy hablando, yo te escuché, ahora dejame hablar a mí ".

"Si ella hubiese dado un codazo, me lo habría dado a mí, y no fue así. Entonces no inventes”, disparó Andrea del Boca al salir en defensa de Yisela y apuntar directamente contra Zilli. Tras el contundente comentario, la exvedette eligió bajar el tono y dar por terminada la discusión.

El fantasma del Diez

El enfrentamiento entre la actriz más exitosa de telenovelas y la exvedette se convirtió en tendencia en redes sociales, donde se barajaron todo tipo de opiniones sobre la pelea. La tensión entre ambas, presente desde su ingreso a la casa, volvió a ser tema de especulación: se mencionaron viejos vínculos con figuras del espectáculo como posible origen del conflicto. En el programa SQP (América) incluso aseguraron que la disputa estaría relacionada con dos amores del pasado que habrían dejado heridas abiertas.

Diego Maradona y Andrea del Boca

La periodista Pía Shaw reveló que Andrea del Boca habría tenido un romance fugaz con Diego Maradona, quien también estuvo vinculado sentimentalmente a Yanina Zilli. Según contó, la exvedette fue un apoyo emocional para el Diez en aquel tiempo. Pero el conflicto no se limitaría a ese vínculo: otro nombre resonante aparece en la historia, nada menos que Luis Miguel. Se especula que Andrea habría tenido un encuentro con el cantante en Mónaco en 1990, mientras que Zilli reconoció un breve acercamiento con él antes de ser conocida públicamente.

Lo cierto es que Andrea del Boca contó todos los detalles de cómo Diego intentó conquistarla y cómo terminaron a los besos, en la televisión. Me llamó por teléfono y me pidió...", sostuvo la actriz. "En Italia había un productor que quería juntarnos para una película. Nos íbamos a encontrar en Nápoles, que él vivía ahí y yo estaba haciendo gira como cantante. Pero Diego estaba con muchas cosas y no llegó a la cena", recordó, Andrea, años atrás.

"Me llamó por teléfono y me pidió vernos al día siguiente, pero yo viajaba a Capri y le dije que no se preocupe, que nos veíamos en otro momento. Me dijo que se iba a Capri. Y hubo una gran tormenta, que no salían los alicafos y no cruzaban... Y, cuando yo llego al hotel en donde me estaba hospedando, tenía todo lleno de rosas rojas y con una tarjeta que decía ´yo soy el 10, pero vos sos la 100´", concluyó.