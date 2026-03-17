La expareja de Brian Sarmiento le exigió que renuncie a la paternidad de sus hijas La polémica y el escándalo sacuden a Gran Hermano y esta vez afuera de la casa. Diana, madre de dos de las hijas del exfutbolista, aseguró que inició un pedido de patria potestad para su actual pareja. “Me cansé de luchar sola muchos años”, sostuvo. + Seguir en







Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica, aunque esta vez no por su comportamiento dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, sino por un escándalo familiar. Diana, madre de dos de sus hijas, le exigió que renuncie a la paternidad y reveló que inició un trámite para que la patria potestad sea otorgada a su actual pareja. “Me cansé de luchar sola durante muchos años”, expresó.

No es la primera vez que una de las exparejas de Brian Sarmiento cuestiona su rol como padre. Si bien al comienzo mantiene cierta cercanía, con el paso del tiempo se aleja y deja de cumplir con sus obligaciones emocionales y económicas. Diana dio declaraciones en el programa DDM (América), y confirmó públicamente su intención de llevar a juicio al exfutbolista para que renuncie a la paternidad de las hijas que tienen en común, quienes actualmente viven con ella en España.

A su vez, la madre de las criaturas aseguró que el participante del reality no mantiene relación con ellas: "Yo ya me cansé de luchar hace muchos años. La otra mamá (Tessa Poza) lleva dos años sin recibir un peso, pero yo en este caso llevo mucho más". Diana profundizó su postura al afirmar que su actual pareja es quien ejerce realmente la paternidad y que ya no tiene sentido seguir reclamando a Sarmiento un rol que nunca asumió.

Brian Sarmiento El participante de GH Generación Dorada tiene embargado el sueldo. Redes sociales Según relató, las hijas comenzaron a distanciarse afectivamente del futbolista y hoy no muestran interés en verlo, ni en su participación en el reality ni en otros espacios mediáticos. La mujer aseguró en el caso de que el juez respalde su pedido, para "las nenas sería un sueño". “En un principio les dije que no era posible acceder a ese beneficio, pero hoy las madres monofamiliares sí reciben apoyo en España”, explicó.

Con esta declaración, el conflicto suma un nuevo capítulo que podría derivar en instancias judiciales y tensiones familiares, ya que la situación no solo involucra la responsabilidad parental, sino también el acceso a derechos sociales y económicos que impactan directamente en la vida cotidiana de las niñas.

Embargaron el sueldo de Brian Sarmiento La Justicia notificó a la productora y a Telefe por la deuda de 18 millones de pesos que el exfutbolista mantiene con su expareja y madre de su hija Frida. Cómo afecta su continuidad en el reality. La situación del mediático es crítica, el importe llega a un total de 300 dólares mensuales, según el reclamo judicial de su exmujer, Jazmín Tessie Poza. El abogado de la querella, Horacio Solari, confirmó que "no irá un peso a los bolsillos de Brian hasta que no se salde la deuda". Además, a los millones se sumarán los intereses por los dos años de demora y ahora una nueva polémica por deuda alimentaria con sus otras hijas.