La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

La conductora de América reveló que la modelo tomó una decisión respecto a las entrevistas que brinda en los medios y estalló de bronca: “Te volvés fría”.

La conductora de Sálvese Quien Pueda en América, Yanina Latorre, opinó sobre la decisión de Carolina Pampita Ardohain de cobrar por las entrevistas , algo que no se sabía hasta el momento y sorprendió. Ante esto, consideró que la decisión vuelve “fría” a la modelo.

Fue la misma Pampita quien contó: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días".

A lo que la panelista de LAM no perdonó y reveló: "Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar".

Por último, agregó: "Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota . Es tan un negocio que te volvés un poco fría ”.

El conductor Ángel de Brito presentó a la nueva integrante del equipo de LAM de América y sorprendió: se sumó Denise Dumas y podría ser el reemplazo confirmado de Yanina Latorre, quien confirmó que se va a fin de año del ciclo de espectáculos.

“Bienvenida a nuestra nueva angelita. Por fin lo logramos”, indicó De Brito y poncharon a Dumas. Ella respondió con ironía: “Bienvenida con toda tu bondad”. Pero agregó, en otras palabras, que no piensa ser tímida.

Dumas contó que tiene de un viaje que la marcó en lo personal, ya que viajó con su marido. “Me fui sola con él después de trece años. Nos miramos y dijimos: ¿Quién eras vos?”. Ambos desconectaron en unas vacaciones lejos de sus hijos y familiares.

“Siempre viajamos con los chicos; somos ocho. Es como Mi pobre angelito. Manejo una van para diez personas con las valijas”, contó sobre su escena graciosa familiar para romper el hielo del programa.

Una de las teorías es que será la reemplazante de Latorre, pero no está confirmado porque no se sabe en qué momento del año se despedirá la panelista, hoy conductora de Sálvese quien pueda.