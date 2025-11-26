IR A
IR A

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

La conductora de América reveló que la modelo tomó una decisión respecto a las entrevistas que brinda en los medios y estalló de bronca: “Te volvés fría”.

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

Yanina Latorre estalló contra Pampita.

Redes sociales

La conductora de Sálvese Quien Pueda en América, Yanina Latorre, opinó sobre la decisión de Carolina Pampita Ardohain de cobrar por las entrevistas, algo que no se sabía hasta el momento y sorprendió. Ante esto, consideró que la decisión vuelve “fría” a la modelo.

De Brito presentó a Denise Dumas.
Te puede interesar:

Ángel de Brito presentó a la nueva angelita de LAM: quién es la famosa

Fue la misma Pampita quien contó: "Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que, si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días".

Pampita

A lo que la panelista de LAM no perdonó y reveló: "Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar".

Por último, agregó: "Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota. Es tan un negocio que te volvés un poco fría”.

Ángel de Brito presentó a la nueva angelita de LAM: quién es la famosa

El conductor Ángel de Brito presentó a la nueva integrante del equipo de LAM de América y sorprendió: se sumó Denise Dumas y podría ser el reemplazo confirmado de Yanina Latorre, quien confirmó que se va a fin de año del ciclo de espectáculos.

“Bienvenida a nuestra nueva angelita. Por fin lo logramos”, indicó De Brito y poncharon a Dumas. Ella respondió con ironía: “Bienvenida con toda tu bondad”. Pero agregó, en otras palabras, que no piensa ser tímida.

Dumas contó que tiene de un viaje que la marcó en lo personal, ya que viajó con su marido. “Me fui sola con él después de trece años. Nos miramos y dijimos: ¿Quién eras vos?”. Ambos desconectaron en unas vacaciones lejos de sus hijos y familiares.

Embed

“Siempre viajamos con los chicos; somos ocho. Es como Mi pobre angelito. Manejo una van para diez personas con las valijas”, contó sobre su escena graciosa familiar para romper el hielo del programa.

Una de las teorías es que será la reemplazante de Latorre, pero no está confirmado porque no se sabe en qué momento del año se despedirá la panelista, hoy conductora de Sálvese quien pueda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

Una menor asesinó a su novio.

"Voy a dejar la casa como un colador": las amenazas de la menor que mató a su novio en Remedios de Escalada

Hace 7 minutos
Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora.

Kicillof y Otermín recorrieron las obras del Polo Educativo de Nueva Esperanza en Lomas de Zamora

Hace 17 minutos
Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

Hace 19 minutos
Yanina Latorre estalló contra Pampita.

La guerra menos esperada: Yanina Latorre no perdonó a Pampita y contó una intimidad

Hace 34 minutos
Witkoff quedó en la mira por sus relaciones con la administración de Putin.

Guerra en Ucrania: un enviado de Trump viajará a Rusia para avanzar con el plan de paz

Hace 42 minutos