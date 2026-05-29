El angustiante momento que vivió Yanina Latorre en Europa: "La estoy pasando mal"

Yanina Latorre compartió con sus seguidores un episodio de angustia y estrés que vivió en pleno viaje por Europa junto a su hija Lola. La conductora de SQP, que recorre el viejo continente en vacaciones, no dudó en mostrar su lado más ansioso antes de tomar un tren rumbo a Budapest para reencontrarse con su marido Diego Latorre y su hijo Dieguito. "La estoy pasando mal", confesó sin filtros en sus redes sociales.
El viaje había arrancado con total tranquilidad, con Madrid como la primera parada. En ese lugar tuvo tiempo para hacer compras, descansar y disfrutar de la gastronomía española antes de continuar hacia Viena, donde madre e hija recorrieron museos, calles emblemáticas y asistieron a una presentación de ópera con música de Vivaldi. El problema vino después, cuando se tuvo que tomar un tren.
La calma del viaje se esfumó cuando Yanina y Lola tuvieron que tomar el tren a Budapest. La conductora dejó ver toda su ansiedad antes de subirse y fue detallando en sus historias de Instagram cada uno de los escenarios que imaginaba. "Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén", expresó.
El miedo a no tener asiento y a quedarse sin lugar para el equipaje la tenía completamente desbordada. "Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal", continuó. A eso se sumaba otro temor que no la dejaba relajarse: "Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada".
Fiel a su estilo, entre la preocupación encontró lugar para el humor. "Bueno, si perdemos el tren, me voy al aeropuerto y me tomo un avión. Soy dramática", reconoció entre risas, aclarando que tenía un plan B listo por si todo salía mal. La historia tuvo un final feliz, ya que ambas llegaron a destino sin contratiempos. Al respecto, comentó: "Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos", comentó aliviada. Y cerró con una frase que resumió todo: "Acá es sálvese quien pueda".