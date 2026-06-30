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Yanina Latorre reveló por qué Ernestina Pais tuvo que manejar la noche de su muerte: "Ese día no pudo..."

La conductora de SQP contó cómo fue que la actriz decidió volver a conducir, a pesar de estar inhabilitada. “Fue una mala suerte total”, explicó.

Ernestina Pais falleció el viernes por la noche.

Ernestina Pais falleció el viernes por la noche.

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La conductora de Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre, despidió a Ernestina Pais luego de su fallecimiento el viernes 26 de junio al ser arrollada por un tren mientras se dirigía con su auto a la función teatral en Tigre. Además, reveló por qué usó su vehículo si estaba inhabilitada

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"Una mina llena de vida, tenía 54 años, ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró un auto, pero estaba inhabilitada para manejar”, reveló.

La relación de Yanina y Ernestina tiene años: "Yo quería recordarla porque la quiero y la quise mucho, tenía un vínculo divino con ella. La última vez que hablé me felicitó por la nota que le hicimos a Flor Peña acá, al otro día a la mañana me mandó las imágenes y hablamos un rato".

Ernestina Pais falleció en su auto arrollada por un tren.

Ernestina Pais falleció en su auto arrollada por un tren.

También contó que hablaban seguido: “Ella se levantaba siempre a las 7 de la mañana, me llamaba y charlábamos. De todo pensábamos distinto, pero nos matábamos de la risa y nos puteábamos todos los días. Una mina que no se merecía este final, llena de vida”.

Se conocieron las últimas palabras de Ernestina Pais tras el accidente en el que perdió la vida

Ernestina Pais murió el 26 de junio a los 54 años luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa mientras cruzaba un paso a nivel en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Acassuso, partido de San Isidro. Un testigo que llegó al lugar segundos después del impacto dio a concoer las últimas palabras que alcanzó a escucharle a la conductora antes de morir.

El joven, que trabajaba en un taller cercano, escuchó el golpe y salió corriendo. Lo que encontró fue el vehículo con el vidrio estallado, humo saliendo del interior y a la conductora con el cuello inclinado hacia abajo, recostada sobre el asiento del acompañante. "Me dijo 'no me toquen, no me toquen'. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo 'no me toquen, no me toquen', respiró unos segundos y después no respiró más", relató el adolescente en diálogo con C5N.

El testigo también describió el estado del auto luego del violento impacto. "Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios", detalló. Agregó que la policía tardó entre 20 y 30 minutos en llegar, y que luego lo hicieron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia. Cuando se fue el servicio de emergencias, llegó la Policía Científica, colocó una carpa y se llevó el cuerpo.

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