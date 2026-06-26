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Yanina Latorre recibió una chicana en vivo y fue con todo: "Te hago mierda"

La conductora de SQP cruzó de forma tajante a una influencer muy criticada durante esta semana.

La famosa conductora fue chicaneada y respondió de manera tajante.

La famosa conductora fue chicaneada y respondió de manera tajante.

El momento viral de Sofía “Jujuy” Jiménez desató una intensa controversia en el ámbito del espectáculo nacional tras una filmación en sus plataformas digitales. Durante el partido entre la Selección argentina y Austria, la modelo e influencer exclamó: “Te amo, Messi. Gracias, pa, por hacerme hincha de Argentina”. La frase disparó una ola de cuestionamientos y la reacción de Yanina Latorre, quien no dudó en incluirla en su segmento radial.

Sin piedad, Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez.
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En un ameno ida y vuelta, Sofia le comentó a Yanina que tan "boluda" no era ya que ella estaba disfrutando del Mundial mientras que Yanina y las panelistas continuaban en Argentina. "Claramente tan boluda no soy porque yo estoy acá y ustedes están allá, en el programa. Estoy facturando". A lo que llevó a una respuesta letal de la conductora: "Amor, no me busques la lengua, si no sabés cómo te hago mierda. Yo estoy acá porque quiero.".

La panelista cuestionó la necesidad de la influencer de salir a justificar el contenido de sus redes sociales si realmente no le afectaba la opinión ajena. Frente a esto, Sofía “Jujuy” Jiménez se plantó con firmeza y defendió su autonomía profesional ante los micrófonos. “Yo hago lo que quiero con mi carrera. Con mis redes me manejo como yo quiero. Pongo los límites que yo quiero", retrucó de manera tajante para marcar su postura.

Sobre el cierre del cruce, la invitada profundizó en el trasfondo de su indignación y apuntó contra el hostigamiento que percibe por no pertenecer al ámbito del análisis futbolístico tradicional. Totalmente encendida, argumentó que las críticas traspasaron los límites del respeto institucional: “Es injusto sentir que, porque no soy periodista deportiva, tienen derecho a agredirme, a bardearme, a decir: 'Esta pelotuda, esta boluda'".

Las polémicas declaraciones de Yanina Latorre sobre su marido

Yanina Latorre volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras lanzar picantes comentarios sobre la nula autonomía de Diego Latorre en los asuntos cotidianos del hogar. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la panelista de espectáculos expuso la dinámica interna del matrimonio y no dudó en liquidar al exfutbolista de la Selección Argentina al asegurar públicamente que "Diego es un problema para toda la familia" debido a la total dependencia que demuestra en el día a día.

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

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Para ejemplificar el nivel de asistencia que requiere el actual comentarista deportivo, la mediática detalló las tareas que debió asumir su hija Lola para resolver el reciente viaje de su padre. La joven se encargó por completo de armarle los equipajes, seleccionando minuciosamente la indumentaria adecuada para cada compromiso, y además asumió la responsabilidad de trasladarlo hasta el aeropuerto internacional para asegurar su partida.

La dependencia del exjugador continuará incluso durante su estadía en el exterior, ya que su propia hija será la encargada de guiarlo y llevarlo a cenar todas las noches mientras permanezca en los Estados Unidos. Las llamativas declaraciones de la angelita generaron repercusión inmediata en las redes sociales, abriendo el debate por la decisión de exponer de esa manera la intimidad de su pareja y dejarlo expuesto como un inútil ante la audiencia televisiva.

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