Yanina Latorre liquidó a Sofía Jujuy Jiménez por una insólita frase sobre la Selección argentina La frase de la mediática desde el estadio en Dallas desencadenó un cruce que excedió lo anecdótico y abrió un debate sobre los límites de la crítica en redes. Agregar C5N en









Explicó que la frase era una referencia humorística a otro momento viral de su carrera. Redes sociales

Sofía Jujuy Jiménez está en boca de todos luego su festejo por el triunfo de la Selección argentina ante Austria en el Mundial 2026. La modelo y conductora se grabó desde el estadio en Dallas celebrando el segundo gol de Lionel Messi y sus palabras generaron una ola de críticas en redes sociales. En el video se la escucha gritar: "Gracias por hacerme hincha de Argentina", frase que se volvió viral en cuestión de horas.

Quien salió a cuestionar el comentario con mayor dureza fue Yanina Latorre, que apuntó contra Sofía durante su programa sin contemplaciones. "Chicos, Sofía Jujuy cada día se supera", arrancó la panelista antes de reproducir la frase que generó la controversia.

Latorre fue directa al momento de explicar por qué el comentario le resultó absurdo. "Eso se le dice a un padre, pero uno es hincha de un club, no de Argentina. Argentina es el país, es la bandera que tenemos. ¿Qué pasa si el padre le decía que tenía que ser hincha de Argentina? ¿Iba a ser hincha de Perú?", disparó. El cierre de su crítica fue contundente y se viralizó de inmediato: "Yo te amo, Sofía, pero sos cada día más bolud*", sentenció.

Redes sociales La aclaración de Sofía Jujuy Jiménez ante las críticas Ante la ola de cuestionamientos, Sofía Jujuy Jiménez rompió el silencio a través de sus historias de Instagram y aclaró de manera tajante que el video era una broma. Explicó que la frase era una referencia humorística a otro momento viral de su carrera, cuando pronunció el recordado "Gracias, pa, por hacerme hincha de Boca", y que en esta ocasión simplemente estaba "boludeando". "¿Cómo puede ser que haya que explicar todo, todo el tiempo?", cuestionó visiblemente cansada de tener que justificar sus actos.

Redes sociales Más allá de la aclaración puntual, la conductora aprovechó el descargo para reflexionar sobre la violencia que recibe en redes sociales. Confesó que, luego de la primera viralización de ese tipo de frases, necesitó hablar con su psicóloga por el impacto emocional de los ataques. Atribuyó parte del enojo de sus críticos al simple hecho de ser una mujer en una cancha de fútbol, algo que, según sus palabras, todavía genera reacciones desproporcionadas.

Jujuy también marcó un límite claro respecto de la agresión: "Si quieren criticar, háganlo, ríanse, pero sin esa agresión, sin esa violencia... no me corresponde recibir toda esa agresión", afirmó. Al mismo tiempo, destacó que con el tiempo logró transformar esa experiencia en algo positivo, llegando incluso a generar ingresos a partir del uso de la frase una vez que le sacó el peso negativo.