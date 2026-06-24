Quién es el hincha de Turquía que se hizo viral en el Mundial 2026 por intimidante aspecto El conjunto turco dejó una de las imágenes más memorables del torneo desde las tribunas pese a su mal desempeño dentro del campo de juego. Por Agregar C5N en









Intenta representar al "Toro Negro". Redes sociales

Entre todas las historias que dejó el Mundial 2026 en las tribunas, la de Udi Neco se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales. Las cámaras lo captaron en el debut de Turquía ante Australia en el BC Place de Vancouver y su imagen recorrió el mundo con su rostro completamente pintado de negro, pelo y ojos blancos, y una larga barba que terminan de componer una apariencia impactante.

Su nombre real es Necdet Ölçerman y, aunque la viralización llegó con el Mundial, en Turquía ya era una figura conocida en el ambiente futbolero. Fanático del Besiktas, no falta a los partidos del club en el Tüpra Stadyumu y acompaña a la selección nacional desde hace años con la misma dedicación. Lejos de tratarse de un disfraz improvisado, le dedica horas de preparación a su transformación antes de cada partido.

Para armar su apariencia se enfoca en al representación de un "Toro Negro", figura simbólica asociada a la fuerza, la resistencia y el espíritu indomable, y al mismo tiempo hace referencia a los colores de su equipo. El alias Udi Neco que lo acompaña en el ambiente futbolero tiene su propia explicación: "Neco" es una abreviatura coloquial de Necdet, mientras que "Udi" es el término turco para quienes interpretan el ud, un instrumento de cuerda tradicional muy popular en la región.

Fuera de las tribunas, Ölçerman lleva una vida profesional alejada del fútbol. Es un joyero de consolidada trayectoria en su país y también formó parte de la Gendarmería Nacional, según diversos medios locales. Aunque habría mantenido encuentros con dirigentes del Besiktas, su vínculo con el club se limita a su lugar como hincha. Turquía quedó eliminada en la fase de grupos luego de caer ante Australia y Paraguay, pero Udi Neco estuvo presente hasta el final.

Argentina ya sabe cuándo jugará los 16avos de final del Mundial 2026 Con victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), la Selección que conduce Lionel Scaloni selló su clasificación a los 16avos de final con puntaje perfecto. El triunfo de Argelia sobre Jordania en el cierre de la jornada ratificó además a la albiceleste como líder del Grupo J, posición que mantiene asegurada por el desempate de duelo directo frente a ambos rivales de zona.

FIFA Antes de la fase eliminatoria, Argentina cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 23 horas ante Jordania. Con el primer puesto ya garantizado, el siguiente compromiso llegará el viernes 3 de julio a las 19 horas, en Miami, donde enfrentará al equipo que finalice segundo en el Grupo H. El rival de esa instancia se definirá cuando concluya el Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. El equipo que quede en segundo lugar de esa zona será el próximo adversario de la Scaloneta en su camino a los octavos de final.