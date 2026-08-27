La fuerte situación que vio Yanina Latorre en la casa de los Stoessel cuando Tini se separó de Rodrigo De Paul La panelista expuso dinámicas familiares y momentos de alta tensión que presenció en el hogar de la artista tras el fin de su noviazgo. Agregar C5N en









La conductora reveló una peculiar situación que vivió la artista. Redes sociales

Yanina Latorre rompió el silencio en medio de la controversia desatada por la auditoría financiera que Tini Stoessel ordenó para esclarecer la administración de sus ingresos. La conductora, que mantuvo un vínculo muy cercano con Mariana Muzlera, madre de la estrella del pop, expuso detalles inéditos sobre el rígido manejo económico que los padres imponían a la artista y aseguró en El Observador que “el problema surgió cuando empezó a crecer”.

Su padre y su entorno mantenían un seguimiento obsesivo respecto a cada movimiento de la cantante internacional, según los recuerdos expuestos por la panelista. En el marco de la reciente ruptura sentimental entre la intérprete y el futbolista Rodrigo De Paul, la periodista rememoró viejas dinámicas cotidianas dentro del seno familiar que encendieron sus alarmas y dejaron al descubierto la falta de autonomía financiera que padecía la joven desde sus inicios artísticos.

Tini Stoessel no contaba con la independencia para gestionar sus consumos ni siquiera para compras personales de la vida diaria. Al describir una de las escenas más impactantes que le tocó presenciar de cerca en el hogar de la artista, la comunicadora concluyó visiblemente asombrada: “Cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó”.

Qué pasó cuando Tini se quiso comprar una casa con Rodrigo de Paul Yanina Latorre destapó los insólitos impedimentos financieros que sufría Tini Stoessel por parte de su entorno familiar cuando planeaba convivir con Rodrigo de Paul.

La conductora reveló que el padre de la artista se opuso rotundamente a que adquiriera una propiedad en Madrid junto al futbolista, e incluso le frenó la compra de un inmueble en Miami argumentando que la joven ya contaba con una vivienda, que en realidad pertenecía a sus progenitores, detonando la indignación de la comunicadora: “¿Cómo una chica de 29 años y con 70 palos en el banco no puede comprarse lo que quiere?”.

Las limitaciones económicas llegaban al extremo de privarle el manejo de dinero en efectivo e imposibilitarle tener una cuenta bancaria propia. Según el relato expuesto en la radio, la estrella pop vivió en un departamento junto a sus padres hasta mudarse con el jugador de la Selección Argentina, e incluso debió recurrir al auxilio de un amigo cercano tras abandonar esa residencia por no disponer de un techo a su nombre, en una dinámica que la panelista calificó como “un horror”. El rígido control parental condicionaba la independencia de la cantautora, dejándola expuesta a situaciones insólitas frente a sus pares. En varias oportunidades, la intérprete se vio imposibilitada de abonar un viaje en Uber o costear una cena con sus amistades debido a que no le liberaban los fondos necesarios para sus consumos habituales, ante lo cual la periodista reflexionó de manera contundente afirmando que “estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida”.