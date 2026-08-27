27 de agosto de 2026 Inicio
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A días de otro aumento del boleto, cayó más de 12% la cantidad de pasajeros que viajan en colectivo en el AMBA

En septiembre el mínimo escalará a $887,87 en líneas porteñas y a $1.158,97 en las bonaerenses. El uso de este medio de transporte en días hábiles cayó 12,9% interanual, según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor.

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Plaza Constitución

Plaza Constitución, uno de los puntos neurálgicos del transporte.

A partir del 1 de septiembre aumentará un 4,3% el boleto del colectivo y las consecuencias del ajuste mensual se ven reflejadas en la disminución de la cantidad de pasajeros que eligen este medio de transporte: los colectivos transportaron 12,9% menos personas en los días hábiles de agosto que en el mismo período de 2025. En los feriados, la caída fue más pronunciada: 41,5% menos.

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Durante los días hábiles del octavo mes del año viajaron 7,7 millones de personas, unas 1.150.000 menos que el último año, según el informe mensual realizado por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA). Mientras que los feriados la cantidad de personas que eligió viajar en colectivo cayó de 4,3 millones a 2,5 millones.

En las líneas municipales, aquellas numeradas del 500 en adelante, la disminución de los pasajeros fue de alrededor del 40% y los partidos más afectados fueron Campana, Luján y Berazategui.

La caída de la cantidad de pasajeros por día en agosto de 2026.

La caída de la cantidad de pasajeros por día en agosto de 2026.

En agosto, una persona necesitó $123.726 promedio para viajar ida y vuelta en el transporte urbano, según un reporte de IIEP-UBA. El peso del gasto en transporte explica el 43% de la canasta de servicios y se presenta como el de mayor consideración sobre los ingresos del hogar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los municipios con mayor caída de la cantidad de pasajeros en agosto

Campana lideró el ranking con un retroceso del 37,60%, seguido por Luján con 28,04% y Berazategui con 21,80%. Le siguieron Ituzaingó (-21,63%) y José C. Paz (-21,55%), ambos ubicados en el oeste del conurbano, donde predomina el uso del colectivo por sobre los trenes.

En cambio, Brandsen, General San Martín y San Fernando mostraron las variaciones más moderadas en la cantidad de pasajeros con -8,45%, -8,73% y -11,55%, respectivamente.

Cómo queda el boleto de colectivo desde el 1 de septiembre

Capital Federal

Para viajar en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño, los valores cambiarán:

  • Recorrido hasta 3 km: $887,87
  • Recorrido de 3 a 6 km: $986,57
  • Recorrido de 6 a 12 kilómetros: $1.062,56
  • Recorrido de 12 a 27 kilómetros: $1.138,61

Gran Buenos Aires

El nuevo cuadro tarifario de las líneas numeradas del 200 en adelante cambiarán de:

  • Recorrido hasta 3 km: $1158,97;
  • Recorrido de 3 a 6 km: $1303,83
  • Recorrido de 6 a 12 km: $1.448,71
  • Recorrido de 12 y 27 km: $1.738,45
  • Recorrido que supere los 27 km: $2.043,84

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