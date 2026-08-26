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Se supo la dolorosa frase que Tini Stoessel le dijo a su padre Alejandro al enterarse de todo

La artista se vio completamente decepcionada, luego de darse cuenta que su padre tenía el control total de su patrimonio y pidió auditarlo. Ante esto, dieron a conocer cómo fue la confrontación.

Tini

Tini, contra su padre.

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La cantante Tini Stoessel quedó envuelta en un escándalo luego de descubrir que su padre Alejandro tenía el control total de su patrimonio. Fue entonces que se comunicó con él para hacerle el reclamo y pidió una auditoría para poder recuperar el dinero que le falta.

Continúa el revuelo entre la cantante y su padre.
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El escándalo habría comenzado cuando la cantante quiso adquirir una cartera de u$s2.500, pero no tenía fondos suficientes en su tarjeta. Ahí llamó al banco para ver qué era lo que estaba pasando y descubrió todo: no tenía poder económico porque su padre tenía todo.

Ante esto, se dio cuenta que de los u$s43 millones que había recaudado con su show Futttura, solo le habían dado u$s300 mil. Pepe Ochoa contó en LAM: “Hay una empresa que se llama AK Music, que es del mejor amigo de Alejandro Stoessel, Aquiles Sojo. Él cobró toda la pauta de Futttura y toda la cuestión publicitaria con su empresa”.

Fue entonces que Tini le habría dicho una dolorosa frase a su padre: “¿Por qué la cobra él y no la cobro yo?”. Además, habría cuestionado: “¿Por qué mi hermano Fran tiene fiestas en Miami y en Barcelona? ¿Quién puso ese dinero?”.

“Después, hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel”, sumó Pepe. Si bien tienen relación, el vínculo laboral entre Alejandro y Tini está rota.

Qué tuvieron que ver Rodrigo de Paul y Lionel Messi en la pelea entre Tini Stoessel y su padre Alejandro

La cantante Tini Stoessel pidió auditorías a su padre luego de darse cuenta que no tenía el control total de su propio patrimonio y esto generó un fuerte caos familiar. Una de las personas que intervino fue Rodrigo de Paul, pero antes le habría pedido ayuda a Lionel Messi.

El conductor Luis Ventura contó: “Esto se empieza a despabilar cuando Rodrigo de Paul, mano derecha de Lionel Messi en la Selección Nacional, se acercó a lo que era el manejo del operativo Messi con Jorge Messi padre, manejando todo un emporio económico y comercial”.

Y agregó: “Y entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel. Y ahí se dan cuenta de que Tini era dueña de un gran emporio sin serlo”.

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