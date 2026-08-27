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En medio del conflicto por la auditoria que ordenó Tini Stoessel, reflotó una grave denuncia contra la mamá

Tras el escándalo desatado por los resultados de la investigación que pidió la artista, un antecedente que se remonta a 2022 vuelve a poner a Mariana Muzlera en el ojo de la tormenta.

La mamá de Tini Stoessel

La mamá de Tini Stoessel, envuelta en un escándalo con su madrastra. 

Tini eliminó a su padre de sus redes sociales y cortó relaciones con su entorno familiar.
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La causa se conoció en Julio de 2022, cuando María Cristina Chaves, esposa del padre de Muzlera, aseguró que habían desaparecido 95 mil dólares de una cuenta bancaria que pertenecía a Guillermo Muzlera, padre de Mariana.

En ese año, la mamá de Tini negó rotundamente estar involucrada y asguró que no había realizado ninguna extracción de dinero. De acuerdo con la información trascendida en ese momento, la denuncia no había sido dirigida hacia ella, sino que se trataba de una investigación para saber quien había retirado el dinero.

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Sobre la denuncia contra la mamá de Tini Stoessel

En diálogo con distintos medios, Mariana Muzlera aseguró que desconocía las denuncias en su contra y rechazó las acusaciones que indicaban que ella había retirado dinero de la cuenta de su padre.

Por su parte, el abogado de Muzlera amplió, que si bien su cliente aparecía entre las sospechosas, no había recibido ninguna notificación. Hasta ese momento la denuncia era contra una persona no identificada.

Además explicó que ella no había tenido acceso a las cuentas bancarias, ya que estaban a nombre de su padre, quien se encontraba viviendo en un geriátrico.

La mamá de la cantante Tini Stoessel, Mariana Lucía Muzlera, fue denunciada por la esposa de su padre por presunto hurto y defraudación.

La mamá de la cantante Tini Stoessel, Mariana Lucía Muzlera, fue denunciada por la esposa de su padre por presunto hurto y defraudación.

De acuerdo con la versión de la denunciante, los hechos ocurrieron de otra manera. El abogado Hernan Kelmansky, explicó que su clienta sostenía que había irregularidades en torno a la extracción de dinero, por lo que ordenó que se realicen más pruebas y peritajes. “Nos preguntamos cómo hizo para retirar el dinero. El banco informa que se lo han entregado sin ningún poder, ni nada”, explicó.

Además explicó que el dinero faltante corresponde a los ahorros de Guillermo y la venta de un departamento que la pareja tenía en común.

Captura: redes sociales

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