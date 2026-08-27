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Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 28 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Luna en Escorpio ¿Cómo afectó a cada signo?
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Magnífico momento para el amor. Día óptimo en el aspecto económico. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Nace una bonita relación, insista y ganará. Económicamente está desahogado. Saque adelante su trabajo con iniciativa. Puede que sufra un pequeño esguince.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

El amor será placentero. Sea cuidadoso con sus inversiones. Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará. Debido a su carácter nervioso, sufrirá de insomnio.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un viaje le ayudará a superar una situación confusa con su pareja. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. El exceso de ejercicio no le sienta bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Pasará fácilmente de la amistad al amor satisfactorio. Después de los apuros económicos pasados, recapacite. Reflexione y solucionará sus problemas laborales. Tendrá delicadas las articulaciones.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Intente eliminar el estrés.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Gran jornada en compañía de su pareja. No se cree nuevas ataduras económicas. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Su piel necesita mayores cuidados.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

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