Se supo en qué gastó dinero la familia de Tini con la fortuna que generó la cantante

La auditoría solicitada por la artista dejó a la vista un manejo del patrimonio que ella misma desconocía en gran parte.

Tini Stoessel viene ocupando los principales títulos de la farándula en los últimos días luego de que trascendieran nuevos detalles sobre la auditoría que le pidió a su padre , Alejandro Stoessel, y a su hermano Francisco, quienes manejan la empresa que la representa comercialmente.

La información se difundió en LAM y dejó al descubierto preguntas muy concretas que la cantante habría planteado sobre el destino de parte de sus ganancias. Según lo que trascendió en el ciclo de Ángel de Brito, la artista habría cuestionado directamente algunos gastos vinculados a su entorno.

Con respecto a los números, el panelista Pepe Ochoa señaló que las ganancias totales de Futttura, el último álbum de la cantante, habrían rondado los 43 millones de dólares entre ventas y shows , mientras que Tini solo habría percibido 300 mil dólares. "Alejandro y su familia son dueños de la empresa esta y por ende son dueños de todo el patrimonio que Tini construyó a lo largo del tiempo", sostuvo el periodista.

Como dato que ilustra la desconexión entre las cifras y su realidad cotidiana, también se supo que la cantante intentó comprar una cartera de 2.500 euros y su tarjeta fue rechazada por tener un límite de compra de 2.000 euros.

Ochoa también apuntó contra otras irregularidades: "Hay casas que están a nombre de Tini que ella no sabe, que tienen que ver con gente del entorno de Alejandro Stoessel". En el centro de la controversia aparece además una cifra de unos 70 millones de dólares sin explicación clara sobre su destino. La auditoría sigue avanzando sobre ingresos, propiedades, publicidad y gastos administrados por su familia.

Marcelo Tinelli se metió en el escándalo de la familia de Tini Stoessel

La palabra de Tinelli fue buscada luego de que su hija Candelaria opinara sobre el conflicto en sus redes sociales con una serie de historias. Cande publicó "Judas dio el beso", en referencia a un fragmento de la canción Ángel de Tini, inspirada en el juicio que su padre perdió contra Tinelli por los derechos de Patito Feo.

Luego agregó "Justicia divina" y fue más explícita sobre a quién apuntaba: "La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz".

Consultado por los cronistas de Intrusos (América TV), Marcelo Tinelli eligió el tono conciliador para referirse al vínculo entre la cantante y su padre: "Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija. Me parece que la cosa más triste y fea es tener problema con alguno de tus hijos, así que deseo que recuperen pronto el vínculo". Sin embargo, cuando le preguntaron por la auditoría y el posteo de Cande, cerró la puerta: "Prefiero no opinar del tema. No voy a hablar del tema, no tengo nada para decir".

Por Patito Feo, Marcelo Tinelli le ganó un juicio millonario al padre de Tini Stoessel

El conflicto entre Alejandro Stoessel y Tinelli se remonta a 2009, cuando el padre de Tini reclamó judicialmente los derechos de propiedad intelectual de Patito Feo. El desenlace llegó en octubre de 2016, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por Stoessel y le rechazó el pedido de beneficio de litigar sin gastos. Ese litigio, que marcó a la familia durante años, resurge ahora en paralelo a la crisis entre Tini y su padre por el manejo de su patrimonio.