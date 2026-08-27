En medio del escándalo, se supo por qué Rodrigo De Paul frenó la firma del prenupcial con Tini Stoessel

En medio de los preparativos para su casamiento con Tini Stoessel, se dio a conocer que Rodrigo De Paul decidió frenar la firma del contrato prenupcial hasta tener claridad total sobre la situación patrimonial de la cantante. Este documento, que sirve para proteger el patrimonio de cada persona antes de casarse y establece el régimen de bienes, quedó en pausa por decisión del futbolista, quien se inclinó por analizar a fondo las finanzas de su pareja antes de avanzar.

Según comentó el periodista Luis Ventura en América, todo comenzó cuando De Paul se acercó a su entorno y "entró justamente a preguntar qué patrimonio tenía realmente Tini Stoessel", reveló el conductor, dejando en evidencia que fue el propio futbolista quien impulsó la investigación sobre las finanzas de la cantante.

Esa consulta abrió una puerta de incógnitas sobre el verdadero poder adquisitivo de la artista y sobre quién manejaba realmente sus ganancias. "Los que rodeaban la parte económica de Rodrigo de Paul dijeron 'No, pará, vos no tenés que firmar esto. Esto hay que averiguar, empezar a investigar'", contó Ventura, sugiriendo que fue el entorno del deportista el que le abrió los ojos a Tini sobre su propia situación patrimonial.

Al recibir la documentación completa sobre su patrimonio, la cantante quedó muy preocupada al descubrir que desconocía gran parte de esa información , que hasta ese momento permanecía guardada bajo llave. "Está como en ese estado donde uno no tiene que enfrentar aquello que le mostraron, porque tiene los papeles de la auditoría completa", agregó la periodista Marina Calabró.

Entre los datos más llamativos que arrojó la auditoría figura la ausencia de contratos firmados que le garanticen a Tini una participación directa en las ganancias de sus giras, un dato especialmente relevante considerando la enorme cantidad de shows programados: 14 en Argentina, 16 en América Latina antes de fin de año y otras 21 presentaciones repartidas entre México, Centroamérica y Europa. A eso se suma que la totalidad de los ingresos de su contrato discográfico, pasados y futuros, serían cobrados por una sociedad sobre la cual la artista no tendría control ni acceso a las cuentas.

La mamá de Tini Stoessel llamó al aire a Yanina Latorre

En medio de la repercusión que generó el escándalo por el patrimonio de la cantante, se vivió un momento de tensión al aire en Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre. Mientras la conductora opinaba sobre la interna familiar de los Stoessel, algo que conoce de cerca por haber tenido una relación de amistad con Mariana Muzlera, madre de Tini, la propia Muzlera la llamó por teléfono en pleno programa. "Me llama Mariana, la mamá de Tini", anunció Yanina, sorprendida, antes de atender.

"Hola Mariana, ¿Cómo va? Estoy al aire. ¿Querés salir al aire?", le preguntó la conductora. Muzlera, que no sabía que la llamada se estaba transmitiendo en vivo, respondió con nerviosismo: "No, perdoname, no sabía que estabas al aire. Sí, llamame después. Pero no digas nada que te llame, por favor". Yanina intentó calmarla explicándole que ya estaba al aire, aunque le aseguró: "Quedate tranquila que no voy a decir nada de lo que hablemos, no te preocupes".

Redes sociales

Sin embargo, la madre de Tini insistió con su pedido, dejando entrever el difícil momento familiar que atraviesan: "No quiero que digas que hablé con vos, Yani, por favor". Visiblemente incómoda por la situación, Latorre optó por cortar la comunicación: "Cortemos que estoy al aire. Te mando un beso".

Luego del confuso episodio, Yanina Latorre explicó el vínculo que la une a Muzlera, a quien conoció en Miami a través de amigos en común con su hija Lola. Reconoció que hace dos años que no hablaban y que decidieron distanciarse porque, según contó, "me bardeaban mucho porque yo defendía a Tini". Sobre el conflicto patrimonial con Alejandro Stoessel, padre de la cantante, Latorre dio su parecer: "Yo no los defiendo. Para mí en este caso no hubo mala voluntad, hubo mal manejo. La quisieron proteger por demás. Y ella necesita libertad. Ahora el hombre está mal de salud... Ella se está por casar, quiere acomodar sus cuentas y está complicado el tema".