27 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno volvió a reunirse con el PRO para definir la agenda legislativa y avanzar en una alianza para 2027

Representantes del Poder Ejecutivo y dirigentes del partido amarillo celebraron una segunda cumbre en Casa Rosada, con el objetivo de garantizar mayorías en el Congreso y proyectar la reelección de Javier Milei en 2027.

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La reunión se extendió por el lapso de una hora y media.

El Gobierno encabezó este jueves una segunda reunión con dirigentes del PRO en la Casa Rosada para articular la agenda legislativa y avanzar en la posibilidad de un acuerdo electoral de cara a los comicios de 2027. La cumbre buscó garantizar mayorías en el Congreso y proyectar la reelección del presidente Javier Milei.

Francos habló sobre su decisión de dejar el Gobierno.
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, representaron al Poder Ejecutivo. El encuentro se extendió desde las 17 hasta las 18.30 en Balcarce 50.

El oficialismo necesita blindar el respaldo parlamentario para las reformas prioritarias de la gestión. En tanto, desde el partido aliado señalaron que la meta de estas conversaciones pasa por "seguir construyendo confianza" y sumar proyectos propios a la discusión parlamentaria.

"Evitar que vuelva el kirchnerismo", el objetivo común del PRO y LLA

A la salida de la reunión, De Andreis señaló a la prensa: "Nosotros venimos con el claro mandato de nuestro partido y de Mauricio Macri de hacer todos los esfuerzos necesarios para blindar el cambio en la Argentina y evitar que vuelva el kirchnerismo. Y, en ese sentido, la situación económica por supuesto que es una preocupación".

"Nos llevamos datos alentadores del EMAE, de la recaudación y de la inflación, pero por supuesto que falta", reconoció De Andreis.

El PRO impulsa proyectos en el Congreso y debate la eliminación de las PASO

La bancada que conduce Ritondo promueve iniciativas sobre electromovilidad, siembra al costado de rutas, vandalismo rural y vehículos autónomos. Sin embargo, persisten diferencias marcadas sobre la intención libertaria de eliminar las PASO para las elecciones de 2027.

La negociación abarca dos ejes centrales: garantizar los votos parlamentarios de las bancadas amarillas en los próximos meses y ordenar las condiciones de una eventual alianza nacional. El Poder Ejecutivo pretende que el entendimiento con Mauricio Macri se vea reflejado en los principales distritos provinciales.

Karina Milei acelera la estrategia electoral en las provincias

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ordenó agilizar las negociaciones políticas para no postergar las definiciones clave hasta el próximo año. La dirigencia del partido libertario busca arrancar el 2027 con la estructura principal de alianzas ya cerrada.

A la par de las conversaciones en la Casa Rosada, el oficialismo intensificó sus recorridas territoriales por todo el país como método para ganar terreno antes de la firma de los acuerdos electorales y mostrar fuerza.

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