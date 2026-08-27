27 de agosto de 2026 Inicio
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Juicio por Loan: testigos complicaron a "El Americano" por entorpecer la investigación y hacerse pasar por agente de Interpol

Tres agentes de Prefectura y un cabo de la Policía Federal detallaron ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes como Nicolás Gabriel Soria se hizo pasar por un oficial de inteligencia para entorpecer la búsqueda del niño.

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0>La declaración de cuatro agentes acorraló a “El Americano” tras detallar sus maniobras para desviar la investigación.

La declaración de cuatro agentes acorraló a “El Americano” tras detallar sus maniobras para desviar la investigación.

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El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña, el 13 de junio 2024, sumó testigos clave en la causa que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal de Corrientes, que complicaron la situación judicial de Nicolás Gabriel Soria, conocido como "El Americano".

El alumno se entregó de forma voluntaria a la Policía local. 
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Durante la última audiencia, este jueves, tres integrantes de la Prefectura Naval y un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) expusieron ante los jueces las maniobras del imputado para desviar la investigación y controlar el entorno de la familia del niño.

Los hombres declararon que Soria tomó el control del hotel Despertar del Iberá, donde se alojaban Macarena Peña, Camila Núñez y los niños que estuvieron presentes en el almuerzo previo a la desaparición.

Según los testimonios, el hombre se negaba a identificarse ante las autoridades locales, al principio hablaba en inglés para impedir los controles y aseguraba ser parte de Interpol o de la DEA, la Administración de Control de Drogas de EE.UU.

"Me dijo que nadie podía pedirle la identificación porque tenía un jefe por encima de todos, incluso de la jueza", declaró uno de los prefectos. Además, revelaron que El Americano decidía qué periodistas ingresaban al establecimiento y ponía condiciones para las entrevistas con los testigos.

La investigación

La investigación que lleva adelante el tribunal que integran los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, busca establecer si "El Americano" buscó desviar o entorpecer la búsqueda de Loan Danilo Peña. Las declaraciones del suboficial de la Prefectura Natanael Escobar, la agente de Prefectura Natalia Verón Gómez y el prefecto Federico Cabrera, agravaron la acusación contra Soria por sus frecuentes incursiones en la vivienda de la familia Peña y por haber concretado supuestos allanamientos ilegales con órdenes falsas.

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