Se filtró el video que desató la polémica entre Tini Stoessel, su papá y Rodrigo De Paul

Una sospechosa auditoría contable y un distanciamiento absoluto salieron a la luz tras verse a la estrella musical con el futbolista campeón del mundo en Qatar 2022.

La difusión de la última aparición pública de la cantante Tini Stoessel junto al futbolista Rodrigo De Paul en El Cilindro , el estadio de Racing, terminó por destapar la profunda interna familiar entre la cantante y su padre, Alejandro Stoessel .

El rol de Rodrigo de Paul en medio del escándalo que sacude a Tini y a su familia

El periodista Pablo Layús publicó desde su cuenta de Instagram la secuencia donde se ve a la pareja saludando alegremente en un palco durante el clásico contra Boca . En el video viral se observa un contexto distendido que contrasta fuertemente con el absoluto hermetismo y la tensión de fondo por la reciente auditoría contable solicitada por la artista.

El detonante real del distanciamiento radica en el pedido formal de revisión de cuentas que la intérprete exigió sobre los 15 años de gestión de su patrimonio y carrera. La investigación privada arrojó que la artista no figura como accionista ni beneficiaria en las sociedades que gestionan sus ingresos. Además, trascendió que de los 43 millones de dólares generados en su gira Futttura, ella apenas habría recibido unos 300 mil dólares, registrando límites restringidos en sus tarjetas de crédito.

La relación entre la estrella del pop y su progenitor se encuentra totalmente fracturada y en un punto de no retorno. "La relación es nula, cero" , precisó sin rodeos el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria (El Trece). De hecho, la cantante evidenció estas marcadas diferencias al no visitar ni contactar a su padre durante una reciente internación breve por molestias físicas, e incluso optó por marginarlo del listado de invitados para su futura boda con el futbolista.

Tensiòn familiar entre la cantante y su padre.

El revuelo mediático derivado del escándalo financiero afectó de manera directa el estado de ánimo de la cantante en medio de sus compromisos laborales. "Tini está ensayando y hasta ayer venía jolgoriosa, divina, muy feliz a hacer su performance en Zona Norte; pero ayer estaba triste y bajoneada", aseguró Méndez respecto al impacto anímico que le provocó la filtración periodística de Primicias Ya.

Ante el alcance público que tomó el conflicto económico, desde el entorno del propio Alejandro Stoessel intentaron restarle dramatismo a las denuncias cruzadas. El histórico productor mediático rompió el silencio indirectamente y prefirió minimizar la severidad de la auditoría frente a los medios, asegurando categóricamente a través de sus allegados que "hay muchos inventos" en torno a las presuntas irregularidades.

El rol clave de Rodrigo De Paul en el escándalo de la familia de Tini Stoessel

En medio de la controversia que rodea a la intérprete por el manejo de su fortuna estimada en más de 70 millones de dólares, la figura de Rodrigo De Paul adquirió una relevancia determinante. Tras la revelación de Puro Show, quedó en evidencia que el campeón del mundo fue quien actuó como un verdadero catalizador para que la joven decidiera investigar la administración legal y contable de su carrera profesional.

Nacho Rivarola, panelista del ciclo e integrante del círculo íntimo del futbolista desde la infancia, detalló cómo nació la inquietud del deportista al ver el desconocimiento de su pareja sobre sus propios activos. "A Rodrigo siempre le llamó la atención cómo Tini, con toda la plata que tiene, nunca tuvo noción ni sabe cuánto es la cantidad exacta de dinero que tiene, y que ni un contador de confianza se lo sepa decir; fue quien le abrió los ojos", relató categóricamente.

En esa misma línea, la panelista Pochi reafirmó que el jugador del Atlético de Madrid se transformó en el sostén emocional determinante de la artista en esta instancia de extrema angustia. “Me dicen que hoy es el sostén de ella, las palabras fueron 'Rodri la está acompañando, ella se apoya en él'. Por eso no me llamó la atención que Tini sea la que se haya comunicado con Infobae, porque el entorno está reservado y no quiere expresarse ni en un ambiente muy íntimo”, detalló sobre el cerco informativo.

Rodrigo De Paul, Alejandro y Tini Stoessel.

Asimismo, la comunicadora sacó a la luz una tajante frase filtrada directamente desde el círculo de extrema confianza de la cantante que dejó severamente expuesta a la familia Stoessel. De acuerdo a los testimonios presentados en pantalla, calificaron al clan familiar de "bastante particular" y sentenciaron: "Podés esperar cualquier cosa. Si esto sucede, no los sorprende", lo que confirma que las irregularidades ya eran sospechadas previamente en el ámbito cercano.

La participación activa del futbolista resultó crucial no solo como refugio afectivo, sino también para destrabar un manejo patrimonial de dos décadas que la artista jamás había puesto en duda. “Rodri la superapoya, trata de abrirle los ojos”, concluyeron en el programa respecto a la contención diaria que le brinda a Stoessel mientras la auditoría externa contable sigue arrojando datos alarmantes sobre el emporio financiero.