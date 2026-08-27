27 de agosto de 2026 Inicio
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Chacho Coudet, tras su salida de River: "Un proceso es insostenible sin resultados"

El presidente del club, Stéfano Di Carlo, anunció en conferencia de prensa el alejamiento del DT y confirmó que Leonardo Ponzio será dirigirá interinamente contra Banfield.

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Coudet renunció como DT de River 
Coudet renunció como DT de River 

Eduardo "Chacho" Coudet anunció este jueves que renunció a su cargo como entrenador de River luego de que el equipo consume un nuevo fracaso al quedar eliminado de la Copa Sudamericana en el Estadio Monumental ante Independiente Santa Fe por penales. "Un proceso es insostenible sin resultados", señaló en una conferencia de prensa junto al presidente del club, Stéfano Di Carlo y el manager deportivo, Enzo Francescoli.

Leo Ponzio, una figura muy querida por los hinchas de River.
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En la primera parte de su último discurso como DT de River, Coudet analizó el comienzo de su ciclo, donde dirigió 27 partidos con 13 victorias, 6 empates y 8 derrotas: "Tuvimos un arranque a nivel deportivo, personal, bueno. Poder jugar una final, poder ser primero en el grupo de clasificación de copa".

"Después esta segunda mitad donde no hemos iniciado bien y donde dijimos desde un principio que había un proceso donde la conciencia también de que ese proceso en River es insostenible en cuanto al tiempo sin los resultados. Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien", agregó.

La conferencia completa de River

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