27 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 28 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 28 de agosto de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este viernes los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados entre 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Desempleo Plan 1

Quienes cuenten con Desempleo Plan 1 pueden cobrar este viernes 28 de agosto con DNI culminado en 8 y 9.

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