El desopilante mensaje que recibieron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en medio del escándalo familiar: "Cuenten conmigo"

En medio del escándalo que rodea la disputa entre Tini Stoessel y su padre Alejandro por el manejo de su patrimonio , el empresario de la carne Alberto Samid encontró la manera de sumarse a la conversación con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

A través de sus redes sociales, les escribió a los futuros esposos. "A los futuros marido y mujer, @RodriDepaul y @TiniStoessel. Si necesitan, les puedo colaborar con unos 10 kilos de asado para su casamiento. Cuenten conmigo", firmando como "ALBERTO JOSÉ SAMID. Rey de la carne".

El mensaje llegó en pleno conflicto familiar que ya había generado una gran cantidad de memes. La intervención de Samid se sumó al humor colectivo que generó la situación, especialmente el episodio en el que la tarjeta de Tini fue rechazada en Europa por fondos insuficientes durante la compra de una cartera valuada en 2.500 euros.

Ese episodio fue uno de los detonantes de la auditoría que la artista solicitó sobre la gestión de su patrimonio. La revisión dio a conocer que los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde Tini no figura como propietaria ni accionista, con el control total en manos de su padre. La disputa legal involucraría una suma de 70 millones de dólares y sus abogados llevan adelante negociaciones para regularizar la titularidad de ese patrimonio.

En medio del conflicto, Tini tomó una decisión en redes sociales que llamó la atención, ya que dejó de seguir en Instagram a su padre, Alejandro Stoessel. Al revisar la lista de cuentas que la artista sigue en esa plataforma, el usuario de su padre ya no aparece entre ellas, una señal que se suma a otros indicios del distanciamiento entre ambos.

Otro dato que circuló en los últimos días fue que Tini no habría invitado a sus padres a su casamiento con Rodrigo De Paul, lo que profundizó las versiones sobre la interna familiar. Yanina Latorre aportó su propia lectura del conflicto y apuntó a una dinámica de control que, según afirmó, presenció durante años en el entorno de la cantante: "Son muy controladores. Controladores de los amigos, de lo que hace Tini, de lo que gasta, de dónde va, de la imagen".

Redes sociales

Latorre también explicó cómo ese esquema se habría instalado desde la infancia de la artista y perdurado en la adultez. "Ella fue niña, se hizo mujer, en el traspaso, en la carrera, entre algodones. Y ese modus operandi de cómo le administraban las cosas ya estaba instalado, pero ella no conoce otra manera de vivir", afirmó. Y fue más lejos al describir el nivel de control sobre sus gastos "L.a familia que no se dio cuenta, le quitó el derecho a la intimidad. Tini no tiene intimidad; si gasta en una cartera, se entera la madre y el padre", sostuvo, agregando que ante una compra "le suena el teléfono, una alarma".

Según una versión que circuló en el programa SQP, lo que generó la auditoría habría sido una conversación sobre el contrato prenupcial con Rodrigo De Paul. Cuando el futbolista le preguntó cuánto tenía, Tini no supo responder con precisión. Fue a partir de esa conversación que la artista decidió revisar en profundidad su situación patrimonial, lo que derivó en el conflicto actual con su padre.