Dieron a conocer cómo están los padres de Tini Stoessel tras la polémica: "Están muy..." El clima de tensión y amargura que reina en el círculo íntimo de la artista tras la viralización de los cruces por la administración de su patrimonio. Agregar C5N en









Hay un gran descontento de los padres de la cantante con los periodistas.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, atraviesan momentos de máxima tensión a raíz de las repercusiones públicas que generó el conflicto económico con su hija. En el programa Lape Club Social emitido por la pantalla de América, la periodista Paula Varela reveló el difícil presente que enfrenta la pareja, remarcando el malestar que domina el clima en el círculo íntimo de la cantante argentina tras los trascendidos sobre la administración de sus ingresos.

La exposición mediática desencadenó una ola de agresiones digitales dirigidas al matrimonio en sus perfiles personales. Según la panelista, la viralización del conflicto provocó que los progenitores de la artista se convirtieran en blanco de fuertes cuestionamientos, al punto de que “los papás de Tini están recibiendo todo tipo de mensajes en redes sociales, desde estafadores en adelante”, afectando profundamente su tranquilidad cotidiana.

El estado anímico del entorno familiar se vio fuertemente alterado con el transcurso de las horas y el avance del debate en los programas de espectáculos. Respecto a la postura adoptada por la pareja frente a este convulsionado escenario, la comunicadora detalló que “me dicen que ayer a la tarde los padres estaban muy enojados con todo lo que está pasando, más allá de la tristeza que acarrea esta situación”, dejando en claro el impacto emocional del estallido.

El enojo del círculo central de la intérprete apunta directamente hacia la cobertura realizada por los distintos medios de comunicación. Si bien admiten la veracidad de la investigación contable iniciada sobre el patrimonio de la estrella pop, los allegados manifestaron su absoluto rechazo al tratamiento periodístico, argumentando que “están enojados con la prensa porque sienten que, si bien es cierto lo de la auditoría, no les gustaron algunos términos que algunos periodistas utilizaron en la tele para referirse al tema”.

Qué decidieron los padres de TIni Stoessel en medio del escándalo Paula Varela expuso en la televisión las drásticas determinaciones que tomaron Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel para aislarse del foco mediático. La periodista reveló que la madre de la estrella del pop comenzó a restringir el acceso a sus perfiles digitales y a silenciar a los comunicadores que abordan el conflicto financiero de su hija, detallando que “Mariana está empezando a mostrar su malestar a través de las redes sociales. Varios periodistas fuimos bloqueados”.

La mamá de la cantante Tini Stoessel, Mariana Lucía Muzlera, fue denunciada por la esposa de su padre por presunto hurto y defraudación. La postura adoptada por la madre de la cantante busca frenar el impacto de la cobertura periodística en sus plataformas personales. Según explicaron en la pantalla chica, Muzlera sigue con suma atención cada repercusión virtual del caso, bloqueando de manera sistemática a las figuras del espectáculo que opinan sobre la interna familiar debido a que “está mirando mucho tuit con recorte”, desmintiendo así los rumores iniciales que señalaban un cierre definitivo de sus perfiles. El padre de la artista optó por una estrategia aún más tajante para alejarse por completo de la polémica pública. En medio del constante flujo de críticas y cuestionamientos sobre el manejo económico de la joven, el productor televisivo decidió cortar de raíz su presencia en el ecosistema digital, por lo que la panelista concluyó confirmando que “se bajó de Twitter, cerró su Instagram”.