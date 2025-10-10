Yanina Latorre confirmó la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Hay algo muy fuerte"

En medio de los rumores que los vinculan juntos luego de la separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez estaría en pareja con su compañera de elenco Dai Fernández. Juntos hacen Rocky y su relación escaló con el tiempo, a tal punto que empezaron a salir y Yanina Latorre dio detalles precisos.
A poco tiempo de la confirmación de la separación entre Vázquez y Accardi, al actor se lo empezó a vincular con compañeras del elenco. Sin embargo, la actriz decidió frenar los rumores y contó que se separaron luego de una infidelidad de su parte.
Dai Fernández y Nico Vázquez
Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.
Redes Sociales
Sin embargo, meses después esos rumores iniciales tienen sentido. Pero Latorre contó en detalle: “El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes. Que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai. Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto”.
“No sé si se acuerdan, pero este Nico no es el mismo que vimos hace un mes o dos cuando fue la separación. Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró toda la hipotética infidelidad que se enteró”, sumó.
Por último, aclaró: “Dicen que en el teatro todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo porque pasaban muchas horas en el camarín encerrados. Ella lo consolaba y lo contuvo muchísimo. Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”.